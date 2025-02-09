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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/unlu-astrolog-erdogan-ve-bahceliye-hakaretten-tutuklandi-1093501150.html
Ünlü astrolog, Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten tutuklandı
Ünlü astrolog, Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T09:17+0300
2025-02-09T09:17+0300
türkiye
hilal saraç
astrolog
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
tutuklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.Hilal Saraç tutuklandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında şüpheli Saraç gözaltına alındı.Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231222/3-hakkindan-birini-onun-icin-kullandi-dilan-polatin-ziyaretci-listesinde-surpriz-isim-ortaya-cikti-1078716209.html
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hilal saraç, astrolog, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, tutuklama
hilal saraç, astrolog, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, tutuklama

Ünlü astrolog, Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten tutuklandı

09:17 09.02.2025
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı. Savcılıkta ifade veren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.

Hilal Saraç tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Saraç gözaltına alındı.
Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Dilan ve Engin Polat tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
YAŞAM
3 hakkından birini onun için kullandı: Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim ortaya çıktı
22 Aralık 2023, 11:41
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