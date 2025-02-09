https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/unlu-astrolog-erdogan-ve-bahceliye-hakaretten-tutuklandi-1093501150.html
Ünlü astrolog, Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten tutuklandı
Ünlü astrolog, Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T09:17+0300
2025-02-09T09:17+0300
2025-02-09T09:17+0300
türkiye
hilal saraç
astrolog
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
tutuklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.Hilal Saraç tutuklandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında şüpheli Saraç gözaltına alındı.Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231222/3-hakkindan-birini-onun-icin-kullandi-dilan-polatin-ziyaretci-listesinde-surpriz-isim-ortaya-cikti-1078716209.html
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hilal saraç, astrolog, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, tutuklama
hilal saraç, astrolog, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, tutuklama
Ünlü astrolog, Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı. Savcılıkta ifade veren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Saraç gözaltına alındı.
Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.