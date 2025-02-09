https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/unlu-astrolog-erdogan-ve-bahceliye-hakaretten-tutuklandi-1093501150.html

Ünlü astrolog, Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten tutuklandı

Ünlü astrolog, Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T09:17+0300

2025-02-09T09:17+0300

2025-02-09T09:17+0300

türkiye

hilal saraç

astrolog

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

tutuklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.Hilal Saraç tutuklandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında şüpheli Saraç gözaltına alındı.Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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Sputnik Türkiye

hilal saraç, astrolog, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, tutuklama