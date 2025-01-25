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Yangın faciasında ölenlerin ailelerini arayıp, hakaret ve küfür ettiler iddiası gündem oldu: İnceleme başlatıldı
Yangın faciasında ölenlerin ailelerini arayıp, hakaret ve küfür ettiler iddiası gündem oldu: İnceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Kartkaya'da yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarının aranıp hakaret ve küfür edildiği iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Siber Suçlarla... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T22:34+0300
2025-01-25T22:44+0300
türkiye
kartalkaya
siber suçlarla mücadele daire başkanlığı
cumhuriyet başsavcılığı
adalet bakanlığı
istanbul
grand kartal oteli
yangın felaketi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını felaketinde bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerinin aranıp hakaret ve küfürler edildiği iddia edilen görüntülerle ilgili Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın inceleme başlattığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Konu hakkında İçişleri Bakanlığı - Siber Suçlarla Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı’ da konuyu yakından takip ediyor.” açıklaması yaptı,Kayıplarla ilgili küfür ve hakaret iddiası Türkiye'yi yasa boğan yangın felaketiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepki çekti. Görüntülerde Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin arandığı belirtilirken, paylaşılan videoya, acılı ailelerin telefon numaraları bulunduğu ve kayıplarıyla ilgili küfür ve hakaretler edildiği yansıyor.Videoda acılı ailelere "arkadaşımdı" diye konuya giren kişiler, daha sonra ölen kişilere ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler ediyor. Ailelerin konuşmakta güçlük çektiği görülen videolarda dalga geçen kişilerin güldükleri görülüyor. Bunun üzerine sosyal medyada birçok kişi emniyet ve bakanlıkları etiketleyerek ihbarda bulundu.İnceleme başlatıldıİletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Değirmenci şunları yazdı:“Konu hakkında İçişleri Bakanlığı - Siber Suçlarla Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı’ da konuyu yakından takip ediyor.”Değirmenci yaptığı ikinci bir paylaşımda “Yapılan aramaların skype uygulaması üzerinden gerçekleştirildiği, Şahısların URL adreslerinin tespit edildiği, Telegram’da kurdukları kanal hakkında kapsamlı bilgi elde edildiği, Söz konusu kanal yöneticileri ve üyelerinin tümüyle tespit edilmesi için ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütüldüğü bildirildi” ifadelerini kullandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattığını da duyurdu. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir" dendi.Buna göre şüpheliler hakkında, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/grand-kartal-otelin-sahibinin-diger-otelinde-de-sorusturma-baslatildi-11-kisi-gozaltina-alindi-1093051791.html
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kartalkaya, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, adalet bakanlığı, istanbul, grand kartal oteli, yangın felaketi
kartalkaya, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, adalet bakanlığı, istanbul, grand kartal oteli, yangın felaketi

Yangın faciasında ölenlerin ailelerini arayıp, hakaret ve küfür ettiler iddiası gündem oldu: İnceleme başlatıldı

22:34 25.01.2025 (güncellendi: 22:44 25.01.2025)
© Mehmet Emin GürbüzKartalkaya Kayak Merkezi
Kartalkaya Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© Mehmet Emin Gürbüz
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Kartkaya'da yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarının aranıp hakaret ve küfür edildiği iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı soruşturma başlattı.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını felaketinde bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerinin aranıp hakaret ve küfürler edildiği iddia edilen görüntülerle ilgili Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın inceleme başlattığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Konu hakkında İçişleri Bakanlığı - Siber Suçlarla Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı’ da konuyu yakından takip ediyor.” açıklaması yaptı,

Kayıplarla ilgili küfür ve hakaret iddiası

Türkiye'yi yasa boğan yangın felaketiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepki çekti. Görüntülerde Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin arandığı belirtilirken, paylaşılan videoya, acılı ailelerin telefon numaraları bulunduğu ve kayıplarıyla ilgili küfür ve hakaretler edildiği yansıyor.
Videoda acılı ailelere "arkadaşımdı" diye konuya giren kişiler, daha sonra ölen kişilere ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler ediyor. Ailelerin konuşmakta güçlük çektiği görülen videolarda dalga geçen kişilerin güldükleri görülüyor. Bunun üzerine sosyal medyada birçok kişi emniyet ve bakanlıkları etiketleyerek ihbarda bulundu.

İnceleme başlatıldı

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Değirmenci şunları yazdı:
“Konu hakkında İçişleri Bakanlığı - Siber Suçlarla Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı’ da konuyu yakından takip ediyor.”
Değirmenci yaptığı ikinci bir paylaşımda “Yapılan aramaların skype uygulaması üzerinden gerçekleştirildiği, Şahısların URL adreslerinin tespit edildiği, Telegram’da kurdukları kanal hakkında kapsamlı bilgi elde edildiği, Söz konusu kanal yöneticileri ve üyelerinin tümüyle tespit edilmesi için ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütüldüğü bildirildi” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattığını da duyurdu. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir" dendi.
Buna göre şüpheliler hakkında, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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