https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/konyada-4-katli-bina-coktu-cumhuriyet-bassavciligi-sorusturma-baslatti-1093033903.html
Konya'da 4 katlı bina çöktü: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Konya'da 4 katlı bina çöktü: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binada kişilerin olabileceği bilgisi üzerine arama... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T22:33+0300
2025-01-24T22:33+0300
2025-01-24T22:33+0300
türkiye
konya
konya cumhuriyet başsavcılığı
konya valiliği
konya büyükşehir belediyesi
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çökme
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Konya Selçuklu'da 4 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki savcının görevlendirildiğini açıkladı. Kurtarma çalışmalarının ardından bilirkişi heyetiyle detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kurtarılması için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/konyada-4-katli-bina-coktu-ekipler-olay-yerine-sevk-edildi-1093032265.html
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konya yıkılan bina, konya son dakika, selçuklu yıkım
konya yıkılan bina, konya son dakika, selçuklu yıkım
Konya'da 4 katlı bina çöktü: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binada kişilerin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları yapılırken Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki savcının görevlendirildiğini açıkladı.
Konya Selçuklu'da 4 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki savcının görevlendirildiğini açıkladı. Kurtarma çalışmalarının ardından bilirkişi heyetiyle detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kurtarılması için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor.