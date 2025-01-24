https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/konyada-4-katli-bina-coktu-cumhuriyet-bassavciligi-sorusturma-baslatti-1093033903.html

Konya'da 4 katlı bina çöktü: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Konya'da 4 katlı bina çöktü: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binada kişilerin olabileceği bilgisi üzerine arama... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Konya Selçuklu'da 4 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki savcının görevlendirildiğini açıkladı. Kurtarma çalışmalarının ardından bilirkişi heyetiyle detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kurtarılması için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/konyada-4-katli-bina-coktu-ekipler-olay-yerine-sevk-edildi-1093032265.html

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