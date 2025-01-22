https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/saglik-bakanligindan-otel-yanginindaki-yarali-sayisiyla-ilgili-aciklama-1092932790.html
Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınındaki yaralı sayısıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınındaki yaralı sayısıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T12:03+0300
2025-01-22T12:03+0300
2025-01-22T12:07+0300
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sağlık bakanlığı
grand kartal oteli
kartalkaya kayak merkezi
bolu
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Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı anımsatılarak, "Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan, Adli Tıp Kurumunda süren çalışmalarda, hayatını kaybeden 76 kişiden kimliği tespit edilenlerin sayısı 56'ya yükseldi.Dün gece saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ve olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boludaki-yanginda-ayni-aileden-14-kisi-hayatini-kaybetti-zehra-sena-gultekin-kimdir-1092931811.html
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yangın, sağlık bakanlığı, grand kartal oteli, kartalkaya kayak merkezi, bolu, kartalkaya, son dakika
yangın, sağlık bakanlığı, grand kartal oteli, kartalkaya kayak merkezi, bolu, kartalkaya, son dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan otel yangınındaki yaralı sayısıyla ilgili açıklama
12:03 22.01.2025 (güncellendi: 12:07 22.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanlığı, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı anımsatılarak, "Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Adli Tıp Kurumunda süren çalışmalarda, hayatını kaybeden 76 kişiden kimliği tespit edilenlerin sayısı 56'ya yükseldi.
Dün gece saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ve olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.