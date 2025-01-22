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12 Eylül'den günümüze: Türkiye'de genel başkanların tutuklanma tarihi
12 Eylül'den günümüze: Türkiye'de genel başkanların tutuklanma tarihi
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Özdağ’ın cezaevine alınma gerekçesi kamuoyunda tartışma konusu... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T18:26+0300
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması sonrası tarihte tutuklanan siyasi liderler gündem oldu.Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tutuklanan genel başkanlar, genellikle siyasi nedenlerle kamuoyunda gündem olurken cumhuriyet tarihinde dönemlerinin politik çatışmaları ve darbe süreçlerinin etkisiyle yargılanmıştı.Hapse giren siyasi parti liderleri şu şekilde:1. Adnan Menderes (Demokrat Parti - DP)2. Bülent Ecevit3. Süleyman Demirel4. Alparslan Türkeş5. Necmettin Erbakan6. Selahattin Demirtaş7. Figen Yüksekdağ
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siyaset, siyaset yasağı, siyaset gündemi, tutuklanma, ümit özdağ, türkiye
siyaset, siyaset yasağı, siyaset gündemi, tutuklanma, ümit özdağ, türkiye

12 Eylül'den günümüze: Türkiye'de genel başkanların tutuklanma tarihi

18:26 22.01.2025 (güncellendi: 18:30 22.01.2025)
© AACezaevi, hapis, hapishane
Cezaevi, hapis, hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Özdağ’ın cezaevine alınma gerekçesi kamuoyunda tartışma konusu olurken, destekçileri adliye önünde protesto gösterileri düzenledi. Gelişme sonrası Türkiye tarihinde tutuklanan genel başkanlar merak konusu oldu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması sonrası tarihte tutuklanan siyasi liderler gündem oldu.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tutuklanan genel başkanlar, genellikle siyasi nedenlerle kamuoyunda gündem olurken cumhuriyet tarihinde dönemlerinin politik çatışmaları ve darbe süreçlerinin etkisiyle yargılanmıştı.

Hapse giren siyasi parti liderleri şu şekilde:

1. Adnan Menderes (Demokrat Parti - DP)

Dönem: 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi
27 Mayıs darbesiyle görevden alınan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes, darbe sonrası tutuklandı. Yassıada’da yapılan yargılama sürecinin ardından 17 Eylül 1961'de idam edildi.

2. Bülent Ecevit

Parti: Demokratik Sol Parti (DSP)
Dönem: 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
12 Eylül darbesinden sonra birçok siyasi lider gibi Ecevit de tutuklandı. Kısa bir süre cezaevinde kaldı.

3. Süleyman Demirel

Parti: Adalet Partisi (AP) ve Doğru Yol Partisi (DYP)
Dönem: 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
Darbenin ardından gözaltına alınan Demirel kısa bir süre gözetim altında tutuldu.

4. Alparslan Türkeş

Parti: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Dönem: 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
Darbenin ardından MHP Genel Başkanı Türkeş, uzun süre tutuklu kaldı.

5. Necmettin Erbakan

Parti: Milli Selamet Partisi (MSP), Refah Partisi (RP)
Dönem: 28 Şubat Süreci
28 Şubat postmodern darbesi sonrası hakkında dava açılan Erbakan 'Kayıp Trilyon Davası' nedeniyle kısa bir süre hapis yattı.

6. Selahattin Demirtaş

Parti: Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Dönem: 2016-2023
HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'örgüt üyeliği' gibi suçlamalarla tutuklandı.

7. Figen Yüksekdağ

Parti: Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Dönem: 2016-2023
Selahattin Demirtaş ile aynı dönemde, benzer suçlamalarla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
TÜRKİYE
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı
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