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CHP lideri Özel'den yangın faciasının yaşandığı otelde açıklama: 'Bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek'
CHP lideri Özel'den yangın faciasının yaşandığı otelde açıklama: 'Bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, 66 kişinin hayatına mal olan yangın faciasının meydana geldiği otele giderek orada yaptığı açıklamada "Burada bunun hesabını kim... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle, Kartalkaya'da çıkan yangın sonucu 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.Çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bilgi alan Özel ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Özel, Bakan Yerlikaya'dan olayın meydana gelişi ve şu ana kadarki süreçle ilgili bilgi aldığını aktardı ve şunları söyledi:'2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz'Siyasi kariyerinde en büyük travmasının Soma'daki maden faciası olduğunu dile getiren Özgür Özel, "Burada da karne sevincini yaşayan küçücük evlatlar, anneler, babalar hayatlarını kaybetti. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz. Bunu bütün ülkenin görmesi, kabullenmesi lazım" diye konuştu.'Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüğünü ifade eden Özel sözlerine şöyle devam etti:2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bolu Belediyesi'nden yangın yeterlilik belgesi için bir talepte bulunduğunu aktaran Özel, 'bu belgenin sosyal medyaya algıyı yönlendirme amacıyla sızdırıldığını' ifade etti.'Hiç ağzımızı açmadık ilk önce'Özel denetimlerle ilgili yapılan yorumlara 2007 yılında belediyenin CHP'de olmadığını aktardı ve "biz bunları konuşmayı zül sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce" diyerek şunları söyledi: "Burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz" diyen Özel şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/cumhurbaskani-erdogan-bir-gunluk-milli-yas-ilan-edildi-1092913834.html
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CHP lideri Özel'den yangın faciasının yaşandığı otelde açıklama: 'Bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek'

19:53 21.01.2025 (güncellendi: 19:56 21.01.2025)
© AA / İbrahim YozoğluCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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CHP Genel Başkanı Özel, 66 kişinin hayatına mal olan yangın faciasının meydana geldiği otele giderek orada yaptığı açıklamada "Burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz" şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle, Kartalkaya'da çıkan yangın sonucu 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.
Çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bilgi alan Özel ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Özel, Bakan Yerlikaya'dan olayın meydana gelişi ve şu ana kadarki süreçle ilgili bilgi aldığını aktardı ve şunları söyledi:

"Kendisi müfettişlerin konunun hassasiyetini de bilerek en hızlı şekilde ve konunun hiçbir yönüyle bir şüphe, bir soru işareti bırakmadan açıklığa kavuşturulacak şekilde çalışmaların yapılacağını ifade etti. Biz bu durumun en yakından takipçisi olacağız."

'2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz'

Siyasi kariyerinde en büyük travmasının Soma'daki maden faciası olduğunu dile getiren Özgür Özel, "Burada da karne sevincini yaşayan küçücük evlatlar, anneler, babalar hayatlarını kaybetti. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz. Bunu bütün ülkenin görmesi, kabullenmesi lazım" diye konuştu.

'Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüğünü ifade eden Özel sözlerine şöyle devam etti:
"Bu acıya, bu yasa saygı duyulması lazım. Sonra birtakım endişelerle, birtakım kendine ilişkin meselelerle ilgili doğru olmayan erken ifadeler çok tehlikelidir. Bakın biz sabah daha yangınla ilgili '3 ağır yaralı 3 kayıp' dendiğinde Tanju Özcan Başkan bana '50'nin çok üzerinde olabilir Başkanım' dedi. Ben 'Sayın Başkanım sorumlu davranalım' dedim ki şüphem yok öyle davranacaklarına. Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik."
2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bolu Belediyesi'nden yangın yeterlilik belgesi için bir talepte bulunduğunu aktaran Özel, 'bu belgenin sosyal medyaya algıyı yönlendirme amacıyla sızdırıldığını' ifade etti.

'Hiç ağzımızı açmadık ilk önce'

Özel denetimlerle ilgili yapılan yorumlara 2007 yılında belediyenin CHP'de olmadığını aktardı ve "biz bunları konuşmayı zül sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce" diyerek şunları söyledi:

"O yıl belediye zaten sizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de o günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Burayı denetlediğinde Bakanlık hiç yangınla ilgili yeni bir denetim istememiş, bir talebi olmamış. Ama bakın biz bunları konuşmayı zül sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce. Önce, önce cenazeler... Önce yas, bitecek."

"Burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz" diyen Özel şunları kaydetti:

"Sayın Ali Yerlikaya çok şeffaf şekilde bazı şeyleri anlattı. Buradan böyle yani, hassas gitmeleri gereken bir süreç var. Bütün ihtimalleri saydı. Çok uzun süre yangının sürdüğü yerlerdeki zorluklardan bahsetti, DNA testlerinden falan ama bugün akşam geç saatlerde de olsa hem rakamla ilgili hem de birkaç ihtimalle ilgili net bir açıklama yapacağını söyledi. Sabırla beklemek lazım. Yani işin bu taraflarına hiçbir şey söylemem şimdi yani söylememek lazım. Bütün zorluklara da hak veriyorum."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlediği Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili bir günlük milli yas ilan edildi
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