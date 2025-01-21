https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/chp-lideri-ozelden-yangin-faciasinin-yasandigi-otelde-aciklama-bunun-hesabini-kim-verecekse-en-agir-1092915010.html

CHP lideri Özel'den yangın faciasının yaşandığı otelde açıklama: 'Bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek'

CHP lideri Özel'den yangın faciasının yaşandığı otelde açıklama: 'Bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, 66 kişinin hayatına mal olan yangın faciasının meydana geldiği otele giderek orada yaptığı açıklamada "Burada bunun hesabını kim... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T19:53+0300

2025-01-21T19:53+0300

2025-01-21T19:56+0300

türkiye

özgür özel

ali yerlikaya

mehmet nuri ersoy

bolu belediyesi

kartalkaya

chp

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle, Kartalkaya'da çıkan yangın sonucu 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.Çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bilgi alan Özel ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Özel, Bakan Yerlikaya'dan olayın meydana gelişi ve şu ana kadarki süreçle ilgili bilgi aldığını aktardı ve şunları söyledi:'2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz'Siyasi kariyerinde en büyük travmasının Soma'daki maden faciası olduğunu dile getiren Özgür Özel, "Burada da karne sevincini yaşayan küçücük evlatlar, anneler, babalar hayatlarını kaybetti. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz. Bunu bütün ülkenin görmesi, kabullenmesi lazım" diye konuştu.'Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüğünü ifade eden Özel sözlerine şöyle devam etti:2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bolu Belediyesi'nden yangın yeterlilik belgesi için bir talepte bulunduğunu aktaran Özel, 'bu belgenin sosyal medyaya algıyı yönlendirme amacıyla sızdırıldığını' ifade etti.'Hiç ağzımızı açmadık ilk önce'Özel denetimlerle ilgili yapılan yorumlara 2007 yılında belediyenin CHP'de olmadığını aktardı ve "biz bunları konuşmayı zül sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce" diyerek şunları söyledi: "Burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz" diyen Özel şunları kaydetti:

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türkiye

bolu belediyesi

kartalkaya

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