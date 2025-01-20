https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/gaziantepte-yangin-faciasi-iki-kardes-yasamini-yitirdi-1092872252.html

Gaziantep'te yangın faciası: İki kardeş yaşamını yitirdi

Gaziantep'te yangın faciası: İki kardeş yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangından evde bulunan iki çocuk hayatlarını kaybetti. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T17:14+0300

2025-01-20T17:14+0300

2025-01-20T17:14+0300

türkiye

yangın

gaziantep

yangın söndürme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087398041_0:273:368:480_1920x0_80_0_0_2569fd567c957b7ffcba2a56f82a7a5f.jpg

Gaziantep Nizip'te annelerinin evde yalnız bıraktığı 2.5 yaşındaki Müslüm Çelik ve 1 yaşındaki kardeşi Aras, evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.Ekipler, evde bulunan 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik kardeşlerin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Çocukların cesetleri, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da olay yerinde inceleme yaptı. İki kardeşin evde yalnız, annelerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/adanada-plastik-geri-donusum-tesisinde-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1092868723.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, gaziantep, yangın söndürme