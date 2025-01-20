https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/gaziantepte-yangin-faciasi-iki-kardes-yasamini-yitirdi-1092872252.html
Gaziantep'te yangın faciası: İki kardeş yaşamını yitirdi
Gaziantep'te yangın faciası: İki kardeş yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangından evde bulunan iki çocuk hayatlarını kaybetti. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T17:14+0300
2025-01-20T17:14+0300
2025-01-20T17:14+0300
türkiye
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Gaziantep Nizip'te annelerinin evde yalnız bıraktığı 2.5 yaşındaki Müslüm Çelik ve 1 yaşındaki kardeşi Aras, evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.Ekipler, evde bulunan 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik kardeşlerin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Çocukların cesetleri, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da olay yerinde inceleme yaptı. İki kardeşin evde yalnız, annelerinin dışarıda olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/adanada-plastik-geri-donusum-tesisinde-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1092868723.html
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yangın, gaziantep, yangın söndürme
yangın, gaziantep, yangın söndürme
Gaziantep'te yangın faciası: İki kardeş yaşamını yitirdi
Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangından evde bulunan iki çocuk hayatlarını kaybetti.
Gaziantep Nizip'te annelerinin evde yalnız bıraktığı 2.5 yaşındaki Müslüm Çelik ve 1 yaşındaki kardeşi Aras, evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Ekipler, evde bulunan 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik kardeşlerin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Çocukların cesetleri, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da olay yerinde inceleme yaptı. İki kardeşin evde yalnız, annelerinin dışarıda olduğu öğrenildi.