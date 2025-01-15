https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/diger-oglu-da-anneannesini-oldurmustu-eski-bakan-abdullatif-senerin-oglu-cumhurbaskanina-hakaret-1092685567.html

Diğer oğlu da anneannesini öldürmüştü: Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan tutuklandı

Diğer oğlu da anneannesini öldürmüştü: Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şener'in... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T07:29+0300

2025-01-15T07:29+0300

2025-01-15T07:29+0300

türkiye

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Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Şener, Beştepe’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret içeren ifadelerde bulundu.Gözaltına alınan Şamil Şener, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detaylarıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Şener’in avukatlarının karara itiraz ettiği öğrenildi.Aile daha önce de gündeme gelmiştiAbdüllatif Şener’in ailesi, daha önce trajik bir olayla gündeme gelmişti. Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz’da Ankara’nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüştü.'Psikolojik sorunları vardı'Olay sırasında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Şener, halen cezaevinde bulunuyor.Aile hakkında kamuoyunda geniş tartışmalarYaşanan bu iki olay, Abdüllatif Şener’in ailesini kamuoyunda yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı olayı yorumlarken, bazı kesimler Şener ailesinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

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