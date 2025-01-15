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Diğer oğlu da anneannesini öldürmüştü: Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan tutuklandı
Diğer oğlu da anneannesini öldürmüştü: Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan tutuklandı
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Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şener'in... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T07:29+0300
2025-01-15T07:29+0300
2025-01-15T07:29+0300
türkiye
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Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Şener, Beştepe’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret içeren ifadelerde bulundu.Gözaltına alınan Şamil Şener, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detaylarıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Şener’in avukatlarının karara itiraz ettiği öğrenildi.Aile daha önce de gündeme gelmiştiAbdüllatif Şener’in ailesi, daha önce trajik bir olayla gündeme gelmişti. Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz’da Ankara’nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüştü.'Psikolojik sorunları vardı'Olay sırasında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Şener, halen cezaevinde bulunuyor.Aile hakkında kamuoyunda geniş tartışmalarYaşanan bu iki olay, Abdüllatif Şener’in ailesini kamuoyunda yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı olayı yorumlarken, bazı kesimler Şener ailesinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.
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Diğer oğlu da anneannesini öldürmüştü: Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan tutuklandı
Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şener'in, Beştepe’nin önünden geçerken hakaret ettiği iddia edildi. Aile daha önce de diğer oğulları Bedirhan Şener’in karıştığı trajik bir olayla gündeme gelmişti.
Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Şener, Beştepe’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret içeren ifadelerde bulundu.
Gözaltına alınan Şamil Şener, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detaylarıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Şener’in avukatlarının karara itiraz ettiği öğrenildi.
Aile daha önce de gündeme gelmişti
Abdüllatif Şener’in ailesi, daha önce trajik bir olayla gündeme gelmişti. Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz’da Ankara’nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüştü.
'Psikolojik sorunları vardı'
Olay sırasında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Şener, halen cezaevinde bulunuyor.
Aile hakkında kamuoyunda geniş tartışmalar
Yaşanan bu iki olay, Abdüllatif Şener’in ailesini kamuoyunda yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı olayı yorumlarken, bazı kesimler Şener ailesinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.