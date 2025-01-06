https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ence-1092385714.html

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 44 yıllık yalısını satıyor

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 44 yıllık yalısını satıyor

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Baltalimanı'nda 44 yıldır eşi Sevim Emre'yle birlikte yaşadığı yalısını satışa çıkardı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T11:31+0300

2025-01-06T11:31+0300

2025-01-06T11:31+0300

yaşam

orhan gencebay

sevim emre

baltalimanı

yalı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/10/1053900424_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4968a6a0697fa04ec2a4b8d3053594e8.jpg

Arabesk müziğin ünlü ismi Orhan Gencebay, 44 yıldır oturduğu yalısını satışa çıkardı. Baltalimanı'nda bulunan ve 160 metrekare büyüklüğündeki yalı için istenen fiyat ise 107 milyon dolar. (Yaklaşık 4 milyar TL)107 milyon dolar isteniyorOrhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Baltalimanı'ndaki 4 oda bir salondan oluşan 160 metrekare büyüklüğündeki yalılarını satışa çıkardı. Gencebay'ın yalı için 107 milyon dolar ( 3 milyar 781 milyon TL) istediği belirtilirken, bölgenin özellikle hafta sonları çok kalabalık ve gürültülü olması nedeniyle böyle bir karar aldıkları ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/unlu-is-insaninin-gizemli-sonu-bebekteki-yalisinda-supheli-sekilde-oldu-1091680285.html

baltalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orhan gencebay, sevim emre , baltalimanı, yalı