https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/uzmani-turkiyede-buyuk-deprem-beklenmeyen-iki-sehri-acikladi-1092240238.html

Uzmanı Türkiye’de büyük deprem beklenmeyen iki şehri açıkladı

Uzmanı Türkiye’de büyük deprem beklenmeyen iki şehri açıkladı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta meydana gelen depremlerin ardından Sivas ve Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu sorusuna uzmanı yanıt verdi. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T12:17+0300

2025-01-01T12:17+0300

2025-01-01T12:17+0300

türkiye

sivas

kayseri

doğu anadolu

fikret koçbulut

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

fay hattı

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Sivas'ta 17 Ekim ve 30 Aralık tarihlerinde meydana gelen 4 büyüklüğün üzerindeki depremler sonrası akıllara bölgede büyük bir deprem meydana gelir mi sorusuna Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut yanıt verdi. Prof. Dr. Koçbulut, Sivas ve Kayseri'de 5 büyüklüğü üzerinde bir deprem beklenmediğini söyledi.Normal karakterli depremler 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bu büyüklükteki depremleri beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Koçbulut, “Depremin konumuna baktığımızda Sivas'ın güneydoğusunda, Ulaş ilçesinin güneydoğusunda ve Sivas'ı etkileyen Deliler fayının Tecer segmentinin kuzeydoğusunda olan bir deprem. Bundan iki ay önce olan deprem de aynı noktanın kuzeybatısına düşüyor. İkisi de hemen hemen aynı bölgede diyebiliriz. Depremlerin odak çözümüne baktığımızda büyük bir düşey hareketin olduğunu görüyoruz. Bu depremlerin normal karakterli depremler olduğunu söyleyebiliriz” dedi.Küçük depremler vurgusuSivas'ta 2 ay arayla meydana gelen 4 büyüklüğü üzerindeki depremlerle ilgili konuşan Koçbulut şu bilgileri paylaştı:6 Şubat kaynaklı depremlerBahse konu depremlerin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden kaynaklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koçbulut, “Orta Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fayı arasındaki ana blok, 6 Şubat depremlerinden sonra hareketlilik kazandı. Önce Doğu Anadolu fayı üzerinde 7,7 büyüklüğünde bir kırılma gerçekleşti, daha sonra 7,6 büyüklüğünde Elbistan depremi ile birlikte 120 kilometrelik bir yüzey kırığı meydana geldi. Bu depremlerden sonra bloğun daha da rahatlaması için artçı depremler meydana geliyor. Bu artçı depremlerden 2 sene önce de bahsetmiştik. Sivas ve Kayseri halkı için buralarda büyük depremin beklenmediğini ifade edebilirim. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Rahat olmamızda fayda var diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-aciklama-sasirtir-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-1092202661.html

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sivas, kayseri, doğu anadolu, fikret koçbulut, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, fay hattı