https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/turk-sanat-muzige-sanatcisi-gonul-akkora-veda-1092248798.html
Türk sanat müziğe sanatçısı Gönül Akkor'a veda
Türk sanat müziğe sanatçısı Gönül Akkor'a veda
Sputnik Türkiye
Türk Sanat Müziği sanatçısı Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T15:23+0300
2025-01-01T15:23+0300
2025-01-01T15:23+0300
yaşam
gönül akkor
kamuran akkor
selami şahin
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İstanbul'da bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve dün hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Akkor için bugün Teşvikiye Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ablası Kamuran Akkor, Melike Demirağ, şarkıcı Bora Gencer, sanatçı Selami Şahin, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı. Akkor, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze törenine katılan kardeşi ses sanatçısı Kamuran Akkor çok üzgün olduğunu söylerken, Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu ise, “Çok üzgünüz teyzemi kaybettik. Sevenleri burada. Hastaydı uzun zamandır. Teyzem 20 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. Sağlığı iyiydi aslında ama kalça kırığı ameliyatı oldu. Ondan sonra biraz tedavi altındaydı. Ama şu anda artık o hastalığıyla da mücadele bir yere kadar. Çok üzgünüz. Ölüm haberini beklemiyorduk. Çıkmasını bekliyorduk. Yani öyle bir ölümcül durumu yoktu” ifadelerini kullandı.'Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez'Törene katılan sanatçı Selami Şahin ise, “Birçok şarkı okudu ve albüm yaptı. Bu kadar kalbi temiz bir insan olamaz. Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/unlu-sanatci-gonul-akkor-hayatini-kaybetti-1092196877.html
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gönül akkor cenaze, gönül akkor kamuran akkor
gönül akkor cenaze, gönül akkor kamuran akkor
Türk sanat müziğe sanatçısı Gönül Akkor'a veda
Türk Sanat Müziği sanatçısı Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve dün hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Akkor için bugün Teşvikiye Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ablası Kamuran Akkor, Melike Demirağ, şarkıcı Bora Gencer, sanatçı Selami Şahin, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı. Akkor, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan kardeşi ses sanatçısı Kamuran Akkor çok üzgün olduğunu söylerken, Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu ise, “Çok üzgünüz teyzemi kaybettik. Sevenleri burada. Hastaydı uzun zamandır. Teyzem 20 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. Sağlığı iyiydi aslında ama kalça kırığı ameliyatı oldu. Ondan sonra biraz tedavi altındaydı. Ama şu anda artık o hastalığıyla da mücadele bir yere kadar. Çok üzgünüz. Ölüm haberini beklemiyorduk. Çıkmasını bekliyorduk. Yani öyle bir ölümcül durumu yoktu” ifadelerini kullandı.
'Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez'
Törene katılan sanatçı Selami Şahin ise, “Birçok şarkı okudu ve albüm yaptı. Bu kadar kalbi temiz bir insan olamaz. Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez” diye konuştu.