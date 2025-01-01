https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/sokaklarda-yasayan-evsiz-adamin-iki-dairesi-oldugu-ortaya-cikti-1092236206.html
Sokaklarda yaşayan 'evsiz' adamın, iki dairesi olduğu ortaya çıktı
Sokaklarda yaşayan 'evsiz' adamın, iki dairesi olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Isparta'da evsiz sanılan ve sokaklarda yaşamını sürdüren adamın iki dairesinin olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olan adamın bir evinin çöp ev olduğu... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T11:13+0300
2025-01-01T11:13+0300
2025-01-01T11:13+0300
türkiye
isparta
evsiz
yalvaç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092235644_37:0:554:291_1920x0_80_0_0_1c41b3af836fbada9a9dfd77e44477c4.jpg
Isparta Yalvaç'ta sokaklarda yaşadığı için yardım edilen 65 yaşındaki adamın iki dairesinin bulunduğu ve birinden kira gelirinin olduğu ortaya çıktı. Adamın psikolojik sorunları nedeniyle evini çöp eve dönüştürdüğü ve bu yüzden sokaklarda yaşadığı belirlenirken, temizlik yapılan evde belediye ekipleri zor anlar yaşadı. Yalvaç ilçesinde sosyal medyada “evsiz” olarak gündeme gelen Hamdi Vural'ın (65) hikâyesi görenleri hayrete düşürdü. Yalvaç Belediyesi'ne ait Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan Vural'ın aslında Kaşyukarı Mahallesi'nde iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.Belediye sahip çıktı Kültür Merkezi İş Hanı'nda kalan Vural'ı gören Kaşyukarı Mahallesi Muhtarı Aziz Altıparmak ve Yalvaç Belediyesi ekipleri, Vural'a önce yemek ikramında bulundu. Ardından belediye hamamında temizlenip berbere götürülen Vural, yeni kıyafetler giydirilerek ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi. Ancak gerçek durum, yapılan inceleme ile ortaya çıktı. Kaşyukarı Mahallesi'nde bir apartmanda zemin kat dairesi ve Boncuk Sokak'taki kira gelirli dairesi olan Vural'ın kendi evini çöp ev haline getirdiği belirlendi. Zemin kattaki dairenin kapısına kadar çöp yığan Vural'ın evinin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü. Bunun üzerine mahalle muhtarı Aziz Altıparmak, daha önce iki kez boşaltılan evin tekrar temizlenmesi için belediyeden yardım istedi.13 kişi saatlerce temizlediPolis ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde sokak trafiğe kapatılarak başlatılan temizlik çalışmasında, Yalvaç Belediyesi bir kepçe, bir kamyon ve 13 kişilik ekiple hummalı bir temizlik yaptı. Çöp yığınlarının oluşturduğu yoğun kokudan etkilenerek maskelerle çalışmak zorunda kalan ekibe muhtar Altıparmak ayran ikram etti. Muhtar Altıparmak, Vural'ın psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düştüğünü belirterek, yetkililerden bu sorunun bir daha tekrar etmemesi için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti. 3 kız babası olan Hamdi Vural'ın kızlarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kotu-koku-ekipleri-harekete-gecirdi-bir-evin-bahcesinden-2-kamyon-cop-cikti-1091444126.html
türkiye
isparta
yalvaç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092235644_102:0:490:291_1920x0_80_0_0_c6ce672d36871066e53ad1cee81bba7e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
isparta, evsiz, yalvaç
Sokaklarda yaşayan 'evsiz' adamın, iki dairesi olduğu ortaya çıktı
Isparta'da evsiz sanılan ve sokaklarda yaşamını sürdüren adamın iki dairesinin olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olan adamın bir evinin çöp ev olduğu belirlenirken, diğer evinden de kira geliri olduğu belirlendi.
Isparta Yalvaç'ta sokaklarda yaşadığı için yardım edilen 65 yaşındaki adamın iki dairesinin bulunduğu ve birinden kira gelirinin olduğu ortaya çıktı. Adamın psikolojik sorunları nedeniyle evini çöp eve dönüştürdüğü ve bu yüzden sokaklarda yaşadığı belirlenirken, temizlik yapılan evde belediye ekipleri zor anlar yaşadı.
Yalvaç ilçesinde sosyal medyada “evsiz” olarak gündeme gelen Hamdi Vural'ın (65) hikâyesi görenleri hayrete düşürdü. Yalvaç Belediyesi'ne ait Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan Vural'ın aslında Kaşyukarı Mahallesi'nde iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.
Kültür Merkezi İş Hanı'nda kalan Vural'ı gören Kaşyukarı Mahallesi Muhtarı Aziz Altıparmak ve Yalvaç Belediyesi ekipleri, Vural'a önce yemek ikramında bulundu. Ardından belediye hamamında temizlenip berbere götürülen Vural, yeni kıyafetler giydirilerek ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi. Ancak gerçek durum, yapılan inceleme ile ortaya çıktı. Kaşyukarı Mahallesi'nde bir apartmanda zemin kat dairesi ve Boncuk Sokak'taki kira gelirli dairesi olan Vural'ın kendi evini çöp ev haline getirdiği belirlendi. Zemin kattaki dairenin kapısına kadar çöp yığan Vural'ın evinin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü. Bunun üzerine mahalle muhtarı Aziz Altıparmak, daha önce iki kez boşaltılan evin tekrar temizlenmesi için belediyeden yardım istedi.
13 kişi saatlerce temizledi
Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde sokak trafiğe kapatılarak başlatılan temizlik çalışmasında, Yalvaç Belediyesi bir kepçe, bir kamyon ve 13 kişilik ekiple hummalı bir temizlik yaptı. Çöp yığınlarının oluşturduğu yoğun kokudan etkilenerek maskelerle çalışmak zorunda kalan ekibe muhtar Altıparmak ayran ikram etti. Muhtar Altıparmak, Vural'ın psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düştüğünü belirterek, yetkililerden bu sorunun bir daha tekrar etmemesi için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti. 3 kız babası olan Hamdi Vural'ın kızlarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.