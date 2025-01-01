https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bursada-havai-fisekler-ortaligi-karistirdi-bir-evin-balkonu-kule-dondu-bir-cok-vatandas-yanma-1092236688.html
Bursa'da havai fişekler ortalığı karıştırdı: Bir evin balkonu küle döndü, birçok kişi yanma tehlikesi yaşadı
Bursa'da havai fişekler ortalığı karıştırdı: Bir evin balkonu küle döndü, birçok kişi yanma tehlikesi yaşadı
Sputnik Türkiye
Bursa'da lüks bir sitenin içinde atılan havai fişekler büyük tehlike yarattı. Havai fişekler bir evin balkonunun yanmasına neden olurken korkulu anlar yaşattı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T11:23+0300
2025-01-01T11:23+0300
2025-01-01T11:27+0300
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bursa
havai fişek
yangın
yangın söndürme
yılbaşı
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Bursa'da yılbaşı kutlamaları esnasında lüks sitenin ortasında kontrolsüz şekilde atılan havai fişekler, birçok kişiye korku dolu dakikalar yaşatırken, bir dairede yangına yol açtı. Daire sakinleri büyük tehlike atlattı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesindeki lüks bir sitede meydana gelen olayda, yılbaşı kutlamaları esnasında saatler 00.00'ı gösterdiğinde site ortasına konumlandırılan havai fişekler ateşlendi. Balkonlara doğru ateşlendiBir bir patlamaya başlayan havai fişekler, balkonlara doğru gelmeye başladı. Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları, vatandaşların üzerine geldi. Yanma tehlikesi atan site sakinlerinin çocukları büyük korku yaşarken, bir dairenin balkonuna düşen fişek biranda alev topuna döndü.Bir dairenin balkonu yandıBalkondaki eşyalarla birlikte balkon alev topuna döndü. Karşı dairelerdeki vatandaşlar yanan yeri işaret ederek uyarmaya çalıştı. Alevleri söndürmeye çalışan daire sakini ise, kutlama yapanlara isyan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/kocaelide-elektrik-telleri-havai-fisek-gibi-patladi--1092197517.html
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bursa, havai fişek, yangın, yangın söndürme, yılbaşı
bursa, havai fişek, yangın, yangın söndürme, yılbaşı
Bursa'da havai fişekler ortalığı karıştırdı: Bir evin balkonu küle döndü, birçok kişi yanma tehlikesi yaşadı
11:23 01.01.2025 (güncellendi: 11:27 01.01.2025)
Bursa'da lüks bir sitenin içinde atılan havai fişekler büyük tehlike yarattı. Havai fişekler bir evin balkonunun yanmasına neden olurken korkulu anlar yaşattı.
Bursa'da yılbaşı kutlamaları esnasında lüks sitenin ortasında kontrolsüz şekilde atılan havai fişekler, birçok kişiye korku dolu dakikalar yaşatırken, bir dairede yangına yol açtı. Daire sakinleri büyük tehlike atlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesindeki lüks bir sitede meydana gelen olayda, yılbaşı kutlamaları esnasında saatler 00.00'ı gösterdiğinde site ortasına konumlandırılan havai fişekler ateşlendi.
Balkonlara doğru ateşlendi
Bir bir patlamaya başlayan havai fişekler, balkonlara doğru gelmeye başladı. Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları, vatandaşların üzerine geldi. Yanma tehlikesi atan site sakinlerinin çocukları büyük korku yaşarken, bir dairenin balkonuna düşen fişek biranda alev topuna döndü.
Bir dairenin balkonu yandı
Balkondaki eşyalarla birlikte balkon alev topuna döndü. Karşı dairelerdeki vatandaşlar yanan yeri işaret ederek uyarmaya çalıştı. Alevleri söndürmeye çalışan daire sakini ise, kutlama yapanlara isyan etti.