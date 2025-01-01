https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bursada-havai-fisekler-ortaligi-karistirdi-bir-evin-balkonu-kule-dondu-bir-cok-vatandas-yanma-1092236688.html

Bursa'da havai fişekler ortalığı karıştırdı: Bir evin balkonu küle döndü, birçok kişi yanma tehlikesi yaşadı

Bursa'da havai fişekler ortalığı karıştırdı: Bir evin balkonu küle döndü, birçok kişi yanma tehlikesi yaşadı

Sputnik Türkiye

Bursa'da lüks bir sitenin içinde atılan havai fişekler büyük tehlike yarattı. Havai fişekler bir evin balkonunun yanmasına neden olurken korkulu anlar yaşattı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T11:23+0300

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2025-01-01T11:27+0300

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Bursa'da yılbaşı kutlamaları esnasında lüks sitenin ortasında kontrolsüz şekilde atılan havai fişekler, birçok kişiye korku dolu dakikalar yaşatırken, bir dairede yangına yol açtı. Daire sakinleri büyük tehlike atlattı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesindeki lüks bir sitede meydana gelen olayda, yılbaşı kutlamaları esnasında saatler 00.00'ı gösterdiğinde site ortasına konumlandırılan havai fişekler ateşlendi. Balkonlara doğru ateşlendiBir bir patlamaya başlayan havai fişekler, balkonlara doğru gelmeye başladı. Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları, vatandaşların üzerine geldi. Yanma tehlikesi atan site sakinlerinin çocukları büyük korku yaşarken, bir dairenin balkonuna düşen fişek biranda alev topuna döndü.Bir dairenin balkonu yandıBalkondaki eşyalarla birlikte balkon alev topuna döndü. Karşı dairelerdeki vatandaşlar yanan yeri işaret ederek uyarmaya çalıştı. Alevleri söndürmeye çalışan daire sakini ise, kutlama yapanlara isyan etti.

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