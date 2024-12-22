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Bahçeli: 'Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır'
Bahçeli: 'Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır'
Sputnik Türkiye
MHP Partisi 20. Dönem Siyaset Sertifikası programında konuşan MHP Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır" dedi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T14:59+0300
2024-12-22T15:01+0300
politika
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MHP Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü konuşmasında Suriye'deki yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır" diyerek "CHP'nin politikası, BAAS menşeilidir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca "CHP Genel Başkanı, Esad kaçtı kaçalı karalar bağladı" dedi.Bahçeli konuşmasında "Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır" diyerek barışın, huzurun ve kardeşliğin kazanacağını vurguladı.Devlet Bahçeli'nin konuşmasında dikkat çeken açıklamalar şöyle kaydedildi:"İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır.""Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/milli-savunma-bakani-guler-suriyede-teror-orgutlerinden-tamamen-kurtulacak-1091868748.html
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Bahçeli: 'Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır'

14:59 22.12.2024 (güncellendi: 15:01 22.12.2024)
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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MHP Partisi 20. Dönem Siyaset Sertifikası programında konuşan MHP Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır" dedi.
MHP Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü konuşmasında Suriye'deki yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır" diyerek "CHP'nin politikası, BAAS menşeilidir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca "CHP Genel Başkanı, Esad kaçtı kaçalı karalar bağladı" dedi.
Bahçeli konuşmasında "Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır" diyerek barışın, huzurun ve kardeşliğin kazanacağını vurguladı.
Devlet Bahçeli'nin konuşmasında dikkat çeken açıklamalar şöyle kaydedildi:
"İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır."
"Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye terör örgütlerinden tamamen kurtulacak
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