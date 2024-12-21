https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/resmi-gazetede-yayimlandi-14-universiteye-yeni-rektor-atandi-1091834484.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 14 üniversiteye yeni rektör atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 14 üniversiteye yeni rektör atandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre 14 üniversiteye yeni rektör atandı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T00:19+0300
2024-12-21T00:19+0300
2024-12-21T00:19+0300
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MIA „Rossiya Segodnya“
Resmi Gazete'de yayımlandı: 14 üniversiteye yeni rektör atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre 14 üniversiteye yeni rektör atandı.