https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kimyasal-yuklu-kamyon-kazaya-karisti-en-az-8-olu-35-yarali-1091796258.html
Kimyasal yüklü kamyon kazaya karıştı: En az 8 ölü, 35 yaralı
Kimyasal yüklü kamyon kazaya karıştı: En az 8 ölü, 35 yaralı
Sputnik Türkiye
Hindistan'da otoyolda ilerleyen LPG yüklü tanker, akaryakıt istasyonun yakınlarında başka araçlarla çarpıştı. Büyük bir patlamanın ardından çıkan yangında en... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T12:37+0300
2024-12-20T12:37+0300
2024-12-20T12:37+0300
dünya
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Hindistan'ın Racastan eyaletindeki otoyolda meydana gelen kazaya karışan LPG tankerinin alev alması sonucu yaşanan büyük patlama kameralara yansıdı. Çıkan yangında en az 7 kişinin öldüğü, yaklaşık 35 kişinin yaralandığı bildirildi.Kimyasal madde taşıyan bir tır, ayaryakıt istasyonu yakınlarında bir tankere çarptı ve çok sayıda araca vurduktan sonra durabildi. Yerel kaynaklara göre çıkan yangında en az 7 kişi öldü, 35'e yakın kişi yaralandı. Görgü tanıkları, kaza sırasında patlama meydana geldiğini ve patlama sesinin kilometrelerce uzaklıktan duyulduğunu ifade etti. Bölgeye 25'ten fazla ambulansın yönlendirildiği ve yangının yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi.Racastan Başbakanı Bhajan Lal Sharma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapılması için talimat verdiğini kaydetti. Başbakan, ayrıca ölen ve yaralananlara maddi yardımda bulunulacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/surat-teknesi-yolcu-feribotuna-carpti-2-kayip-13-olu-1091756982.html
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Kimyasal yüklü kamyon kazaya karıştı: En az 8 ölü, 35 yaralı
Hindistan'da otoyolda ilerleyen LPG yüklü tanker, akaryakıt istasyonun yakınlarında başka araçlarla çarpıştı. Büyük bir patlamanın ardından çıkan yangında en az 7 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayati tehlike altında olan yaralıların tedavisinin devam ettiği duyuruldu.
Hindistan'ın Racastan eyaletindeki otoyolda meydana gelen kazaya karışan LPG tankerinin alev alması sonucu yaşanan büyük patlama kameralara yansıdı. Çıkan yangında en az 7 kişinin öldüğü, yaklaşık 35 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kimyasal madde taşıyan bir tır, ayaryakıt istasyonu yakınlarında bir tankere çarptı ve çok sayıda araca vurduktan sonra durabildi. Yerel kaynaklara göre çıkan yangında en az 7 kişi öldü, 35'e yakın kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, kaza sırasında patlama meydana geldiğini ve patlama sesinin kilometrelerce uzaklıktan duyulduğunu ifade etti. Bölgeye 25'ten fazla ambulansın yönlendirildiği ve yangının yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi.
Racastan Başbakanı Bhajan Lal Sharma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapılması için talimat verdiğini kaydetti. Başbakan, ayrıca ölen ve yaralananlara maddi yardımda bulunulacağını bildirdi.