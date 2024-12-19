Avrupa Birliği'nden Balkan ülkelerine uyarı: 'Yaptırımlara uyun'

“Jeopolitik bağlam, Ukrayna'yı desteklemek ve kurallara dayalı dünya düzenini savunmak için birlik ve dayanışma içinde olmamızı gerektirmektedir. Bu çerçevede, AB'nin dış ve güvenlik politikasına tam uyum sağlamış olan Batı Balkan ortaklarımızı memnuniyetle karşılıyor ve henüz uyum sağlamamış olanları da aynı yönde hareket etmeye çağırıyoruz. Ayrıca, kısıtlayıcı tedbirlerin tam olarak uygulanmasının ve bu tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekiyoruz."