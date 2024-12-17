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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/disisleri-bakanligi-filistin-halkinin-haklarini-uluslararasi-hukuku-ve-insanlik-onurunu-savunmayi-1091658578.html
Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T16:27+0300
2024-12-17T16:27+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
filistin
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Dışişleri Bakanlığından 'İsrail'in Gazze'deki saldırılarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki yakın dönemde yaşanan gelişmelerin, 'İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu' doğurmaması gerektiği vurgulandı.Açıklamada, son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığı ve okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinlinin katledildiği hatırlatıldı."Keza, İsrail'in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır" denilen açıklamada, Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın bölgenin tamamında hakim olmasını istediği kaydedildi.Açıklamada, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması çağrısı yapılarak, "Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ticaret-bakanligi-israil-ile-ticaret-iddialarina-15-madde-ile-cevap-verdi--1091557788.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, filistin, israil, gazze, ortadoğu
türkiye, dışişleri bakanlığı, filistin, israil, gazze, ortadoğu

Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz

16:27 17.12.2024
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullandığını belirterek," Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz" cümlesini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığından 'İsrail'in Gazze'deki saldırılarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki yakın dönemde yaşanan gelişmelerin, 'İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu' doğurmaması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığı ve okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinlinin katledildiği hatırlatıldı.
"Keza, İsrail'in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır" denilen açıklamada, Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın bölgenin tamamında hakim olmasını istediği kaydedildi.
Açıklamada, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması çağrısı yapılarak, "Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
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