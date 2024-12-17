https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/disisleri-bakanligi-filistin-halkinin-haklarini-uluslararasi-hukuku-ve-insanlik-onurunu-savunmayi-1091658578.html
Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T16:27+0300
2024-12-17T16:27+0300
2024-12-17T16:27+0300
israil- filistin çatışması
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dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığından 'İsrail'in Gazze'deki saldırılarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki yakın dönemde yaşanan gelişmelerin, 'İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu' doğurmaması gerektiği vurgulandı.Açıklamada, son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığı ve okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinlinin katledildiği hatırlatıldı."Keza, İsrail'in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır" denilen açıklamada, Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın bölgenin tamamında hakim olmasını istediği kaydedildi.Açıklamada, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması çağrısı yapılarak, "Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ticaret-bakanligi-israil-ile-ticaret-iddialarina-15-madde-ile-cevap-verdi--1091557788.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, filistin, israil, gazze, ortadoğu
türkiye, dışişleri bakanlığı, filistin, israil, gazze, ortadoğu
Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullandığını belirterek," Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz" cümlesini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığından 'İsrail'in Gazze'deki saldırılarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki yakın dönemde yaşanan gelişmelerin, 'İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu' doğurmaması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığı ve okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinlinin katledildiği hatırlatıldı.
"Keza, İsrail'in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır" denilen açıklamada, Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın bölgenin tamamında hakim olmasını istediği kaydedildi.
Açıklamada, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması çağrısı yapılarak, "Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.