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İBB, İHA satın alıyor: 35 milyon kaynak ayrıldı
İBB, İHA satın alıyor: 35 milyon kaynak ayrıldı
Sputnik Türkiye
İBB, acil durumlarda kullanmak üzere yeni İHA satın alıyor. Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğüne alınacak yeni İHA için 35 milyon lira kaynak ayrıldı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), afet anında lojistik destek sağlamak, enkazda canlı aramak gibi kritik konularda hizmet verecek yüksek kapasiteli insansız hava aracı (İHA) satın alacak. 35 milyon lira kaynak ayrılan İHA acil durumlarda çok yönlü platform olarak hizmet verecek. 35 milyon kaynak ayrıldıGeçen yıl bir İHA alan İBB, daha gelişmiş ve kapasitesi daha yüksek yeni İHA alımını 2025 yatırım programına koydu. Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğüne (AKOM) alınacak yeni İHA için 35 milyon lira kaynak ayrıldı.Geçen yıl alınan İHA'nın yük taşıma kapasitesi 14 kilogramken, yeni alınacak olanın yük taşıma kapasitesi 25 kilogram olacak. Satın alınacak İHA, afet sonrası hasar tespiti, arama kurtarma ve lojistik destek çalışmaları ile acil durumlarda çok yönlü platform olarak hizmet verecek.Termal, yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliği olan kameraları bulunan İHA'nın kendi sisteminden gelen görüntü ve bilgiler, İtfaiye Bilgi Sistemi ve Afet Yönetim Bilgi Sistemi ile (AKOMAYS) entegre çalışacak.
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insansız hava aracı (iha), ibb, akom
insansız hava aracı (iha), ibb, akom

İBB, İHA satın alıyor: 35 milyon kaynak ayrıldı

12:49 14.12.2024 (güncellendi: 12:52 14.12.2024)
© İHAİBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© İHA
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İBB, acil durumlarda kullanmak üzere yeni İHA satın alıyor. Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğüne alınacak yeni İHA için 35 milyon lira kaynak ayrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), afet anında lojistik destek sağlamak, enkazda canlı aramak gibi kritik konularda hizmet verecek yüksek kapasiteli insansız hava aracı (İHA) satın alacak. 35 milyon lira kaynak ayrılan İHA acil durumlarda çok yönlü platform olarak hizmet verecek.

35 milyon kaynak ayrıldı

Geçen yıl bir İHA alan İBB, daha gelişmiş ve kapasitesi daha yüksek yeni İHA alımını 2025 yatırım programına koydu. Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğüne (AKOM) alınacak yeni İHA için 35 milyon lira kaynak ayrıldı.
Geçen yıl alınan İHA'nın yük taşıma kapasitesi 14 kilogramken, yeni alınacak olanın yük taşıma kapasitesi 25 kilogram olacak. Satın alınacak İHA, afet sonrası hasar tespiti, arama kurtarma ve lojistik destek çalışmaları ile acil durumlarda çok yönlü platform olarak hizmet verecek.
Termal, yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliği olan kameraları bulunan İHA'nın kendi sisteminden gelen görüntü ve bilgiler, İtfaiye Bilgi Sistemi ve Afet Yönetim Bilgi Sistemi ile (AKOMAYS) entegre çalışacak.
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