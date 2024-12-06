https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/unlu-oyuncu-pelin-akil-hamilelikte-beyaz-sabun-yedigini-acikladi-1091246818.html
Ünlü oyuncu Pelin Akil hamilelikte beyaz sabun yediğini açıkladı
Ünlü oyuncu Pelin Akil hamilelikte beyaz sabun yediğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Pelin Akil, hamilelik döneminde dair bir itirafta bulundu. Hamileyken aşerdiği şeyi açıklayan Akil, "Tuvalette beyaz sabun yiyordum" dedi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T14:57+0300
2024-12-06T14:57+0300
2024-12-06T14:57+0300
yaşam
hamilelik
oyuncu
pelin akil
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Berfu Yenenler'in YouTube programına katılan Pelin Akil, "Beyaz sabun yiyor." iddialarına açıklık getirdi.'Beyaz sabun aşerdim'İkiz bebeklerine hamile olduğu dönemde canının en çok beyaz sabun çektiğini söyleyen Pelin Akil "Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu." dedi.'Duvar yalayan var'Akil, "Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/unlu-oyuncudan-hgs-isyani-700-liralik-islem-icin-8-bin-300-lira-oduyorum-1090880666.html
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pelin akil, anıl altan, pelin akil aşerme, pelin akil beyaz sabun
pelin akil, anıl altan, pelin akil aşerme, pelin akil beyaz sabun
Ünlü oyuncu Pelin Akil hamilelikte beyaz sabun yediğini açıkladı
Ünlü oyuncu Pelin Akil, hamilelik döneminde dair bir itirafta bulundu. Hamileyken aşerdiği şeyi açıklayan Akil, "Tuvalette beyaz sabun yiyordum" dedi.
Berfu Yenenler'in YouTube programına katılan Pelin Akil, "Beyaz sabun yiyor." iddialarına açıklık getirdi.
İkiz bebeklerine hamile olduğu dönemde canının en çok beyaz sabun çektiğini söyleyen Pelin Akil "Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu." dedi.
Akil, "Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı" ifadelerini kullandı.