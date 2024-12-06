https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/unlu-oyuncu-pelin-akil-hamilelikte-beyaz-sabun-yedigini-acikladi-1091246818.html

Ünlü oyuncu Pelin Akil hamilelikte beyaz sabun yediğini açıkladı

Ünlü oyuncu Pelin Akil hamilelikte beyaz sabun yediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Pelin Akil, hamilelik döneminde dair bir itirafta bulundu. Hamileyken aşerdiği şeyi açıklayan Akil, "Tuvalette beyaz sabun yiyordum" dedi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T14:57+0300

2024-12-06T14:57+0300

2024-12-06T14:57+0300

yaşam

hamilelik

oyuncu

pelin akil

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Berfu Yenenler'in YouTube programına katılan Pelin Akil, "Beyaz sabun yiyor." iddialarına açıklık getirdi.'Beyaz sabun aşerdim'İkiz bebeklerine hamile olduğu dönemde canının en çok beyaz sabun çektiğini söyleyen Pelin Akil "Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu." dedi.'Duvar yalayan var'Akil, "Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/unlu-oyuncudan-hgs-isyani-700-liralik-islem-icin-8-bin-300-lira-oduyorum-1090880666.html

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