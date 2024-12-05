https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/afad-duyurdu-antalyada-35-buyuklugunde-deprem-1091186724.html
AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 68.25 kilometere mesafede 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T09:25+0300
2024-12-05T09:25+0300
2024-12-05T09:31+0300
türkiye
antalya
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya açıklarında bugün de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de dün 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Kandilli Rasathanesi ise Antalya açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.9 olarak revize etmişti.Deprem son dakika, Türkiye'deki depremler ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi kontrol ediliyor. AFAD ve Kandilli, gün içinde olan depremlerle listesini güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-ahmet-ercandan-ilk-aciklama-beklenen-depremin-1091150920.html
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son dakika deprem, afad ve kandilli deprem, antalya deprem, son dakika antalya deprem, deprem son dakika antalya
AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
09:25 05.12.2024 (güncellendi: 09:31 05.12.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 68.25 kilometere mesafede 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya açıklarında bugün de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de dün 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Kandilli Rasathanesi ise Antalya açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.9 olarak revize etmişti.
Deprem son dakika, Türkiye'deki depremler ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi kontrol ediliyor. AFAD ve Kandilli, gün içinde olan depremlerle listesini güncelliyor.