https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/afad-duyurdu-antalyada-35-buyuklugunde-deprem-1091186724.html

AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 68.25 kilometere mesafede 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T09:25+0300

2024-12-05T09:25+0300

2024-12-05T09:31+0300

türkiye

antalya

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya açıklarında bugün de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de dün 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Kandilli Rasathanesi ise Antalya açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.9 olarak revize etmişti.Deprem son dakika, Türkiye'deki depremler ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi kontrol ediliyor. AFAD ve Kandilli, gün içinde olan depremlerle listesini güncelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-ahmet-ercandan-ilk-aciklama-beklenen-depremin-1091150920.html

türkiye

antalya

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