https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-cin-mallarina-uygulanan-vergilere-yuzde-on-ek-vergi-uygulayacagini-soyledi-1090818625.html
Trump, Çin mallarına uygulanan vergilere yüzde on ek vergi uygulayacağını söyledi
Trump, Çin mallarına uygulanan vergilere yüzde on ek vergi uygulayacağını söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da, Çin'den uyuşturucu kaçakçılığı sorunu çözülene kadar bu ülkeden gelen... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T04:58+0300
2024-11-26T04:58+0300
2024-11-26T04:58+0300
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Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığı konusunda Çin'in sözünü tutmadığını iddia ederek yüzde 10 ek vergi uygulayacağını ve bu durumunun sorun çözülene kadar devam edeceğini söyledi.Açıklamasında Donald Trump, ”Çin'le, başta fentanil olmak üzere ABD'ye gönderilen büyük miktardaki uyuşturucu hakkında birçok kez konuştum ama bir sonuç alamadım. Çinli temsilciler bana bu şekilde yakalanan uyuşturucu kaçakçıları için en yüksek ceza olan ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler, ancak ne yazık ki sözlerini hiçbir zaman yerine getirmediler ve uyuşturucu, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce görülmemiş miktarlarda ülkemize girdi. Bu durum sona erene kadar, Çin'in ABD'ye giren tüm ürünlerine ek gümrük vergisi olarak yüzde 10 ek vergi uygulayacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/abdde-trumpin-secimlere-mudahale-sorusturmasinin-kapatilmasi-talep-edildi-1090814260.html
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abd, çin, vergi, uyuşturucu
abd, çin, vergi, uyuşturucu
Trump, Çin mallarına uygulanan vergilere yüzde on ek vergi uygulayacağını söyledi
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da, Çin'den uyuşturucu kaçakçılığı sorunu çözülene kadar bu ülkeden gelen mallara uygulanan ihracat vergilerine yüzde 10 ek vergi uygulayacağını söyledi.
Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığı konusunda Çin'in sözünü tutmadığını iddia ederek yüzde 10 ek vergi uygulayacağını ve bu durumunun sorun çözülene kadar devam edeceğini söyledi.
Açıklamasında Donald Trump, ”Çin'le, başta fentanil olmak üzere ABD'ye gönderilen büyük miktardaki uyuşturucu hakkında birçok kez konuştum ama bir sonuç alamadım. Çinli temsilciler bana bu şekilde yakalanan uyuşturucu kaçakçıları için en yüksek ceza olan ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler, ancak ne yazık ki sözlerini hiçbir zaman yerine getirmediler ve uyuşturucu, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce görülmemiş miktarlarda ülkemize girdi. Bu durum sona erene kadar, Çin'in ABD'ye giren tüm ürünlerine ek gümrük vergisi olarak yüzde 10 ek vergi uygulayacağız” dedi.