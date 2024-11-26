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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-ve-turkiye-arasinda-yerel-para-birimlerini-kullanarak-doviz-ihtiyacini-azaltacak-uygulama-1090837991.html
Rusya ve Türkiye arasında yerel para birimlerini kullanarak döviz ihtiyacını azaltacak uygulama: Letim
Rusya ve Türkiye arasında yerel para birimlerini kullanarak döviz ihtiyacını azaltacak uygulama: Letim
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Rusya arasında ticareti kolaylaştıracak yerli ödeme platformu 'Letim' kullanıma geçti. Uygulama, iki ülke arasındaki döviz ihtiyacını azaltarak 500... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T13:10+0300
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Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve yerel para birimlerini kullanımı teşvik etmek amacıyla yeni bir finansal teknoloji girişimi olan Moneybo, United Payment tarafından hayata geçirildi. 'Letim' adıyla Rusya pazarına sunulan bu yerli ödeme platformu, döviz dalgalanmaları, bankacılık sistemindeki karmaşıklıklar ve uluslararası yaptırımların getirdiği zorluklara çözüm sunmayı hedefliyor.United Payment Kurucusu ve CEO’su İlker Sözdinler’in liderliğinde geliştirilen Letim, Türk Lirası ve Rus Rublesi ile işlem yapmayı mümkün kılarken, döviz çevirme ihtiyacını ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşürüyor. Letim, başlangıçta Türkiye ve Rusya arasındaki ticarette kullanılacak ancak önümüzdeki dönemde Azerbaycan, Belarus, Gürcistan ve Romanya gibi diğer ülkelerdeki ihracatta da devreye alınması planlanıyor.'Türkiye - Rusya ticaret hacmi artıyor'Sözdinler yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli bir artış gösterdiğini belirtti. 2022’de 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2023 yılında 56 milyar doları geçtiğini ifade eden Sözdinler, “Hedefimiz, uzun vadede bu hacmi 100 milyar dolara çıkarmak. Ancak mevcut para transferi sistemleri ve uluslararası yaptırımlar, bu potansiyeli gerçekleştirmeyi zorlaştırıyor. Letim sayesinde, yıllık 500 milyon dolarlık para transferini düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz,” dedi.Letim’in bölgede büyük bir ticari potansiyel sunduğunu vurgulayan Sözdinler, bu girişimin yalnızca iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel ekonomik ilişkilerde de yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/enerji-bakani-bayraktardan-gazprom-yorumu-abd-rusyayi-degil-turkiyeyi-hedef-aliyor--1090833228.html
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Rusya ve Türkiye arasında yerel para birimlerini kullanarak döviz ihtiyacını azaltacak uygulama: Letim

13:10 26.11.2024 (güncellendi: 13:42 26.11.2024)
Letim
Letim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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Türkiye ve Rusya arasında ticareti kolaylaştıracak yerli ödeme platformu 'Letim' kullanıma geçti. Uygulama, iki ülke arasındaki döviz ihtiyacını azaltarak 500 milyon dolarlık yıllık para transferi hedefleniyor.
Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve yerel para birimlerini kullanımı teşvik etmek amacıyla yeni bir finansal teknoloji girişimi olan Moneybo, United Payment tarafından hayata geçirildi. 'Letim' adıyla Rusya pazarına sunulan bu yerli ödeme platformu, döviz dalgalanmaları, bankacılık sistemindeki karmaşıklıklar ve uluslararası yaptırımların getirdiği zorluklara çözüm sunmayı hedefliyor.
United Payment Kurucusu ve CEO’su İlker Sözdinler’in liderliğinde geliştirilen Letim, Türk Lirası ve Rus Rublesi ile işlem yapmayı mümkün kılarken, döviz çevirme ihtiyacını ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşürüyor. Letim, başlangıçta Türkiye ve Rusya arasındaki ticarette kullanılacak ancak önümüzdeki dönemde Azerbaycan, Belarus, Gürcistan ve Romanya gibi diğer ülkelerdeki ihracatta da devreye alınması planlanıyor.

'Türkiye - Rusya ticaret hacmi artıyor'

Sözdinler yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli bir artış gösterdiğini belirtti. 2022’de 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2023 yılında 56 milyar doları geçtiğini ifade eden Sözdinler, “Hedefimiz, uzun vadede bu hacmi 100 milyar dolara çıkarmak. Ancak mevcut para transferi sistemleri ve uluslararası yaptırımlar, bu potansiyeli gerçekleştirmeyi zorlaştırıyor. Letim sayesinde, yıllık 500 milyon dolarlık para transferini düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz,” dedi.
Letim’in bölgede büyük bir ticari potansiyel sunduğunu vurgulayan Sözdinler, bu girişimin yalnızca iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel ekonomik ilişkilerde de yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.
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