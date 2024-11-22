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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/tabela-bu-gece-degisecek-motorine-zam-geliyor-1090686528.html
Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geliyor
Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
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Motorine zam bekleniyor. Bu gece güncellenecek olan rakamlarla motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.Motorine ne zaman zam gelecek?NTV'de yer alan habere göre, zamlı fiyatların bu gece (23 Kasım) itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor.Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan, benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/akaryakitta-tabela-degisti-benzine-indirim-geldi-1090542559.html
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benzin, motorin, akaryakıt
benzin, motorin, akaryakıt

Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geliyor

09:20 22.11.2024 (güncellendi: 09:44 22.11.2024)
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor.
Motorine zam bekleniyor. Bu gece güncellenecek olan rakamlarla motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorine ne zaman zam gelecek?

NTV'de yer alan habere göre, zamlı fiyatların bu gece (23 Kasım) itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan, benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
EKONOMİ
Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi
19 Kasım, 10:09
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