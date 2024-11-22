https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/tabela-bu-gece-degisecek-motorine-zam-geliyor-1090686528.html
Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geliyor
Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T09:20+0300
2024-11-22T09:20+0300
2024-11-22T09:44+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
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Motorine zam bekleniyor. Bu gece güncellenecek olan rakamlarla motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.Motorine ne zaman zam gelecek?NTV'de yer alan habere göre, zamlı fiyatların bu gece (23 Kasım) itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor.Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan, benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/akaryakitta-tabela-degisti-benzine-indirim-geldi-1090542559.html
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benzin, motorin, akaryakıt
benzin, motorin, akaryakıt
Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geliyor
09:20 22.11.2024 (güncellendi: 09:44 22.11.2024)
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor.
Motorine zam bekleniyor. Bu gece güncellenecek olan rakamlarla motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Motorine ne zaman zam gelecek?
NTV'de yer alan habere göre, zamlı fiyatların bu gece (23 Kasım) itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan, benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.