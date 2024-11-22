https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/tabela-bu-gece-degisecek-motorine-zam-geliyor-1090686528.html

Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geliyor

Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T09:20+0300

2024-11-22T09:20+0300

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ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

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Motorine zam bekleniyor. Bu gece güncellenecek olan rakamlarla motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.Motorine ne zaman zam gelecek?NTV'de yer alan habere göre, zamlı fiyatların bu gece (23 Kasım) itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor.Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan, benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/akaryakitta-tabela-degisti-benzine-indirim-geldi-1090542559.html

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benzin, motorin, akaryakıt