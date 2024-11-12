https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bakanligin-yayinladigi-tagsis-listesinde-kiymada-zebra-eti-cikti-gercek-kisa-surede-ortaya-cikti-1090317358.html
Bakanlığın yayınladığı tağşiş listesinde kıymada 'zebra eti' iddiası: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Bakanlığın yayınladığı tağşiş listesinde kıymada 'zebra eti' iddiası: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan taklit ve tağşiş ürünler listesinde kıymada zebra etine rastlandığı sosyal medya kullanıcıları tarafından... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T20:55+0300
2024-11-12T20:55+0300
2024-11-12T20:56+0300
türkiye
zebra
et
et ve süt kurumu (esk)
kırmızı et
taklit tağşiş listesi
tağşiş
kaçak
kesim
kıyma
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Taklit ve tağşiş ürünler listesinde kıymadan 'zebra eti' çıktığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş ürünler listesinde koyun ve dana kıymasında zebra etine rastlandığı sosyal medya tarafından iddia edilmişti. Ancak yapılan incelemelerde (at, eşek, domuz ve bunların melezleri) tanımının olduğu dolayısıyla zebra etinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
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zebra eti, taklit tağşiş ürünler, zebra eti yeni mi, zebra eti haram mı
zebra eti, taklit tağşiş ürünler, zebra eti yeni mi, zebra eti haram mı
Bakanlığın yayınladığı tağşiş listesinde kıymada 'zebra eti' iddiası: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
20:55 12.11.2024 (güncellendi: 20:56 12.11.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan taklit ve tağşiş ürünler listesinde kıymada zebra etine rastlandığı sosyal medya kullanıcıları tarafından iddia edilmişti. Ancak Bakanlık tarafından yayımlanan listede tek tırnaklı hayvanları tanımlarken kullanılan (at, eşek, domuz ve bunların melezleri) madde yer aldı.
Taklit ve tağşiş ürünler listesinde kıymadan 'zebra eti' çıktığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş ürünler listesinde koyun ve dana kıymasında zebra etine rastlandığı sosyal medya tarafından iddia edilmişti. Ancak yapılan incelemelerde (at, eşek, domuz ve bunların melezleri) tanımının olduğu dolayısıyla zebra etinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.