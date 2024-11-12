https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bakanligin-yayinladigi-tagsis-listesinde-kiymada-zebra-eti-cikti-gercek-kisa-surede-ortaya-cikti-1090317358.html

Bakanlığın yayınladığı tağşiş listesinde kıymada 'zebra eti' iddiası: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Bakanlığın yayınladığı tağşiş listesinde kıymada 'zebra eti' iddiası: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan taklit ve tağşiş ürünler listesinde kıymada zebra etine rastlandığı sosyal medya kullanıcıları tarafından... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

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Taklit ve tağşiş ürünler listesinde kıymadan 'zebra eti' çıktığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş ürünler listesinde koyun ve dana kıymasında zebra etine rastlandığı sosyal medya tarafından iddia edilmişti. Ancak yapılan incelemelerde (at, eşek, domuz ve bunların melezleri) tanımının olduğu dolayısıyla zebra etinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

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