https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/hizbullah-israilde-bir-askeri-us-ve-9-yerlesim-yerini-vurdugunu-duyurdu-1089732428.html
Hizbullah İsrail'de bir askeri üs ve 9 yerleşim yerini vurduğunu duyurdu
Hizbullah İsrail'de bir askeri üs ve 9 yerleşim yerini vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
Hizbullah, İsrail'de bir askeri üssünü füzelerle ve 9 yerleşim yerini İHA'larla vurduğunu açıkladı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T01:03+0300
2024-10-28T01:03+0300
2024-10-28T01:08+0300
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Hizbullah'ın, Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zevulun askeri sanayi üssüne füzelerle, Akka'nın doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi.Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde Hula, Hıllet Nayif ve Aytarun kasabaları ile sınırdaki El-Merc mevkisindeki İsrail askeri birliklerini füzeler, kamikaze İHA'lar ve topçu ateşiyle hedef aldığı ifade edildi.Saldırılarda İsrail askerlerinden kayıp ve yaralılar olduğu belirtilirken ölü ya da yaralı sayısı verilmedi. Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşime saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bmgk-toplaniyor-israilin-irana-saldirisi-gundem-olacak-1089729327.html
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hizbullah, israil, iha
Hizbullah İsrail'de bir askeri üs ve 9 yerleşim yerini vurduğunu duyurdu
01:03 28.10.2024 (güncellendi: 01:08 28.10.2024)
Hizbullah, İsrail'de bir askeri üssünü füzelerle ve 9 yerleşim yerini İHA'larla vurduğunu açıkladı.
Hizbullah'ın, Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zevulun askeri sanayi üssüne füzelerle, Akka'nın doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi.
Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde Hula, Hıllet Nayif ve Aytarun kasabaları ile sınırdaki El-Merc mevkisindeki İsrail askeri birliklerini füzeler, kamikaze İHA'lar ve topçu ateşiyle hedef aldığı ifade edildi.
Saldırılarda İsrail askerlerinden kayıp ve yaralılar olduğu belirtilirken ölü ya da yaralı sayısı verilmedi.
Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşime saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.