https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/hizbullah-israile-karsi-tansiyonu-yukseltecek-yeni-bir-asamaya-gececegini-duyurdu-1089364845.html

Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu

Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Hizbullah, İsrail'e karşı çatışmada yeni bir aşamaya geçileceğini ve önümüzdeki günlerde bunun yansımalarıının olacağını açıkladı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T03:42+0300

2024-10-18T03:42+0300

2024-10-18T03:42+0300

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hizbullah

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israil

israil ordusu

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Hizbullah, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını artıran İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçileceğini bildirdi.Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Liderliğin direktifleri doğrultusunda düşman İsrail ile çatışmada tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçilecek. Önümüzdeki günlerde bunun yansımaları olacak" ifadeleri kullanıldı.İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırılarının başlamasından bu yana 55 askerinin öldürüldüğü, 500'den fazlasının yaralandığı belirtilen açıklamada, 20 Merkava tankı, 4 askeri buldozer ve bir zırhlı personel taşıyıcının imha edilmesinin yanı sıra Hermes 450 tipi 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/hizbullah-lubnanda-kara-saldiri-baslangicindan-bu-yana-55-israil-askeri-oldu-50den-fazla-asker-1089364523.html

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