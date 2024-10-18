https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/elon-musktan-derin-devlet-aciklamasi-biden---harrisin-arkasinda-kimler-var-1089369931.html
Elon Musk'tan 'derin devlet' açıklaması: 'Biden - Harris'in arkasında kimler var?'
Elon Musk'tan 'derin devlet' açıklaması: 'Biden - Harris'in arkasında kimler var?'
Sputnik Türkiye
Elon Musk, bir seyirciden gelen 'ABD'deki derin devlet kim sorusuna' cevap verdi. Ünlü iş adamı, "En azından Biden'ın olmadığını biliyoruz. O plajda takılıyor"... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T09:52+0300
2024-10-18T09:52+0300
2024-10-18T09:52+0300
dünya
elon musk
abd
abd seçimleri
abd ordusu
donald trump
barack obama
joe biden
kamala harris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087293961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5f6897035f7053144f92613275187ff.jpg
Elon Musk, bu hafta Perşembe günü ilk defa tek başına Donald Trump'a destek için miting düzenlendi. Philadelphia'da konuşan Musk, özellikle Kamala Harris'in göçmenleri bir politik silah olarak kullandırıp oy kullandıracağını bu nedenle her Trump seçmeninin kesin bir şekilde oy kullanması gerektiğini söyledi. Musk ayrıca mail ile oy kullanma ve erken oy kullanma sistemini de eleştirerek vatandaşları direkt gidip oy vermeye davet etti. Dünyanın en zengin iş adamı neden bu dönem politikada aktif olduğunu da şu sözlerle açıkladı: Derin devlet sorusuKonuşmanın devamında soru cevap yapan Musk'a "Biden - Harrison ikilisinin arkasında derin devlet olduğunu düşünüyor musun" sorusu geldi. Elon Musk ise tam bir yanıt vermeyerek şöyle konuştu: Ardından soruyu soran kadın, "Öyleyse kim? Obama'nın hala o güçler arasında olduğunu biliyoruz" dedi. Musk ise soruya, "Ben de en az sizin kadar meraklıyım" cevabını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/donald-trump-baskan-oldugum-gibi-orduyu-woke-generallerden-kurtaracagim--1088846653.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087293961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17fef5cd8ff4bc6a91e7334d484b26fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, abd, abd seçimleri, abd ordusu, donald trump, barack obama, joe biden, kamala harris
elon musk, abd, abd seçimleri, abd ordusu, donald trump, barack obama, joe biden, kamala harris
Elon Musk'tan 'derin devlet' açıklaması: 'Biden - Harris'in arkasında kimler var?'
Elon Musk, bir seyirciden gelen 'ABD'deki derin devlet kim sorusuna' cevap verdi. Ünlü iş adamı, "En azından Biden'ın olmadığını biliyoruz. O plajda takılıyor" diye konuştu.
Elon Musk, bu hafta Perşembe günü ilk defa tek başına Donald Trump'a destek için miting düzenlendi. Philadelphia'da konuşan Musk, özellikle Kamala Harris'in göçmenleri bir politik silah olarak kullandırıp oy kullandıracağını bu nedenle her Trump seçmeninin kesin bir şekilde oy kullanması gerektiğini söyledi.
Musk ayrıca mail ile oy kullanma ve erken oy kullanma sistemini de eleştirerek vatandaşları direkt gidip oy vermeye davet etti. Dünyanın en zengin iş adamı neden bu dönem politikada aktif olduğunu da şu sözlerle açıkladı:
Daha önce politik olarak aktif değildim. Şimdi politik olarak aktifim çünkü Amerika'nın ve medeniyetin geleceğinin tehlikede olduğunu düşünüyorum.
Güvenli sınırlar istiyoruz, güvenli şehirler istiyoruz... mantıklı harcamalar istiyoruz. İfade özgürlüğü istiyoruz. Anayasanın korunmasını istiyoruz. Bunlara karşı olan herkes temelde Amerikan karşıtıdır ve canları cehenneme!
Konuşmanın devamında soru cevap yapan Musk'a "Biden - Harrison ikilisinin arkasında derin devlet olduğunu düşünüyor musun" sorusu geldi. Elon Musk ise tam bir yanıt vermeyerek şöyle konuştu:
Şöyle diyim... Eğer bir derin devlet varsa o da Biden değildir (Gülerek). Bunu tam olarak biliyoruz. O plajda takılıyor ve belli ki devletin başında bile değil. Oyları düşmeye başladığında dahi kendisi 'Ben yarışta kalmaya devam edeceğim' diyordu. Sonradan 'gerçek güçler' ise ona yarışta kalamayacağını söyledi.
Ardından soruyu soran kadın, "Öyleyse kim? Obama'nın hala o güçler arasında olduğunu biliyoruz" dedi.
Musk ise soruya, "Ben de en az sizin kadar meraklıyım" cevabını verdi.