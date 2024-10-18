Elon Musk'tan 'derin devlet' açıklaması: 'Biden - Harris'in arkasında kimler var?'

Daha önce politik olarak aktif değildim. Şimdi politik olarak aktifim çünkü Amerika'nın ve medeniyetin geleceğinin tehlikede olduğunu düşünüyorum.

Güvenli sınırlar istiyoruz, güvenli şehirler istiyoruz... mantıklı harcamalar istiyoruz. İfade özgürlüğü istiyoruz. Anayasanın korunmasını istiyoruz. Bunlara karşı olan herkes temelde Amerikan karşıtıdır ve canları cehenneme!