DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Öcalan'ın tecridini kaldırın

Sayın Öcalan'a bugün Bahçeli bir çağrı yaptı. Ama o çağrının muhataplarına ulaşması için sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasını bildirmiyor. 43 aydır sayın Öcalan'la avukatlar, aile görüşemiyor. Sayın Bahçeli, sayın Öcalan'ın ne söyleyeceğini, ne çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi.

O zaman tecridi kaldırın, sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim. 43 aydır kuş uçmayan, kervan geçmeyen, uçan kuşların bile üzerinden geçmediği bir adaya böyle boşu boşuna çağrı yapılır mı? Buyurun, sizin sormuş olduğunuz soruya sayın Öcalan'ın nasıl cevap verdiğini merak ediyoruz. Kapıları açın, dinleyelim, görelim.