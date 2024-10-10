https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/irana-saldiriya-hazirlanan-netanyahu-ve-biden-telefonda-gorustu-1089035808.html
ABD ve İsrail arasında 'İran'a misilleme' görüşmesi
ABD ve İsrail arasında 'İran'a misilleme' görüşmesi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T00:40+0300
2024-10-10T00:40+0300
2024-10-10T00:57+0300
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İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüştüğü bilgisi ve bir fotoğrafa yer verildi. İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü bildirirken Beyaz Saray ise görüşmenin 30 dakika sürdüğünü ve 'verimli' geçtiğini ifade etti.'İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz'Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin 'doğrudan' ve 'verimli' bir görüşme olduğunu kaydetti.Görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirten ve fazla detaya girmeyen ABD'li Sözcü, "Başkan ile İsrail Başbakanı arasındaki görüşmede tabii ki birçok konuyu ele aldılar, birazdan yazılı açıklama yapacağız. İsrail ile, İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz" dedi.Netanyahu'ya küfür iddiasıJean-Pierre ayrıca, Biden'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu hakkında küfürlü ifadeler kullandığı iddiasını içeren ve ABD'de 15 Ekim'de piyasaya çıkacak Bob Wodward'un kitabı hakkında da yorum yapmaktan kaçındı. Jean-Pierre, Biden'ın Netanyahu için küfürlü ifadeler kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Herhangi bir şeyi doğrulayamam" cevabını verdi.Netanyahu-Trump görüşmesiEski ABD Başkanı Donald Trump'ın da Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşmeye ilişkin görüşü de sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, o konuda da bir yorum yapmayacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-savunma-bakani-gallanttan-irana-misilleme-aciklamasi-yanitimiz-olumcul-kesin-ve-sasirtici-1089031601.html
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israil, abd, iran
ABD ve İsrail arasında 'İran'a misilleme' görüşmesi
00:40 10.10.2024 (güncellendi: 00:57 10.10.2024)
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.
İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.
İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüştüğü bilgisi ve bir fotoğrafa yer verildi.
İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü bildirirken Beyaz Saray ise görüşmenin 30 dakika sürdüğünü ve 'verimli' geçtiğini ifade etti.
'İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz'
Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin 'doğrudan' ve 'verimli' bir görüşme olduğunu kaydetti.
Görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirten ve fazla detaya girmeyen ABD'li Sözcü, "Başkan ile İsrail Başbakanı arasındaki görüşmede tabii ki birçok konuyu ele aldılar, birazdan yazılı açıklama yapacağız. İsrail ile, İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz" dedi.
Netanyahu'ya küfür iddiası
Jean-Pierre ayrıca, Biden'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu hakkında küfürlü ifadeler kullandığı iddiasını içeren ve ABD'de 15 Ekim'de piyasaya çıkacak Bob Wodward'un kitabı hakkında da yorum yapmaktan kaçındı. Jean-Pierre, Biden'ın Netanyahu için küfürlü ifadeler kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Herhangi bir şeyi doğrulayamam" cevabını verdi.
Netanyahu-Trump görüşmesi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşmeye ilişkin görüşü de sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, o konuda da bir yorum yapmayacağını ifade etti.