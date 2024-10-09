https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/vatan-partisi-genel-baskani-perincekten-bahceliye-sikilan-el-pkknin-elidir-1088990450.html
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Bahçeli'ye: 'Sıkılan el PKK'nın elidir'
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Bahçeli'ye: 'Sıkılan el PKK'nın elidir'
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T00:25+0300
2024-10-09T00:25+0300
2024-10-09T00:25+0300
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM'nin yasama yılı açılışında Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile el sıkışmasına tepki gösterdi.Ulusal Kanal'da konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM açılış töreninde DEM Parti yetkilileri ile el sıkışmasını yorumladı. Vatan Partisi Genel Başkanı "Meclis koridorunda karşılaşılır, bir resepsiyonda karşılaşılır el sıkılır, biz de sıkarız. Zaten sıkmak doğrudur. Ama bir Meclis toplantısında kendi masasından kalkıp bütün kamuoyunun önünde gidip yanında da MHP'nin liderleriyle birlikte DEM Partisi'nin elini sıkmak bir program, bir projenin parçasıdır. Zaten kendisi de bu şekilde açıkladı; Cumhurbaşkanı ile görüşerek planlı bir şekilde bu eli sıktım dedi" dedi.'Bahçeli, PKK'nın elini sıkıyor'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert eleştirilerde bulunan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek "Bu el bir insani el sıkışma değil. Burada bir plan, proje gereğince kararlaştırılmış bir tavrın, bir mesajın olduğunu görüyoruz. Bu nedir? Sonuç itibarıyla Türkiye himayesinde Kürdistan planının yeniden ısıtılıp masaya getirilmesidir. Sıkılan el PKK'nın elidir. Gidiyor Sayın Bahçeli, PKK'nın elini sıkıyor. Abdullah Öcalan'ın elini sıkmakla, Cemil Bayık'ın elini sıkmaktan farklı değildir" ifadesinde bulundu.'Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ikna edildi'Amerika'nın Diyarbakır merkezli Kürtlerin büyük çoğunlukla yaşadığı Türkiye topraklarını Suriye ve Irak'ın kuzeyine katarak Kürdistan'ı oluşturacağını belirten Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-bizi-birbirimize-dusurmeyi-planlayanlarin-bogazinda-dururuz-1088643426.html
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devlet bahçeli dem parti, doğu perinçek abdullah öcalan, pkk vatan partisi, doğu perinçek kurdistan
devlet bahçeli dem parti, doğu perinçek abdullah öcalan, pkk vatan partisi, doğu perinçek kurdistan
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Bahçeli'ye: 'Sıkılan el PKK'nın elidir'
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek milletvekillerinin elini sıkmasını yorumladı. Başkan Perinçek Devlet Bahçeli'nin DEM Parti yöneticilerinin elini sıkmasının, Abdullah Öcalan'ın elini sıkmakla farklı olmadığını belirtti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM'nin yasama yılı açılışında Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile el sıkışmasına tepki gösterdi.
Ulusal Kanal'da konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM açılış töreninde DEM Parti yetkilileri ile el sıkışmasını yorumladı. Vatan Partisi Genel Başkanı "Meclis koridorunda karşılaşılır, bir resepsiyonda karşılaşılır el sıkılır, biz de sıkarız. Zaten sıkmak doğrudur. Ama bir Meclis toplantısında kendi masasından kalkıp bütün kamuoyunun önünde gidip yanında da MHP'nin liderleriyle birlikte DEM Partisi'nin elini sıkmak bir program, bir projenin parçasıdır. Zaten kendisi de bu şekilde açıkladı; Cumhurbaşkanı ile görüşerek planlı bir şekilde bu eli sıktım dedi" dedi.
'Bahçeli, PKK'nın elini sıkıyor'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert eleştirilerde bulunan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek "Bu el bir insani el sıkışma değil. Burada bir plan, proje gereğince kararlaştırılmış bir tavrın, bir mesajın olduğunu görüyoruz. Bu nedir? Sonuç itibarıyla Türkiye himayesinde Kürdistan planının yeniden ısıtılıp masaya getirilmesidir. Sıkılan el PKK'nın elidir. Gidiyor Sayın Bahçeli, PKK'nın elini sıkıyor. Abdullah Öcalan'ın elini sıkmakla, Cemil Bayık'ın elini sıkmaktan farklı değildir" ifadesinde bulundu.
'Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ikna edildi'
Amerika'nın Diyarbakır merkezli Kürtlerin büyük çoğunlukla yaşadığı Türkiye topraklarını Suriye ve Irak'ın kuzeyine katarak Kürdistan'ı oluşturacağını belirten Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek şöyle konuştu:
Amerika'nın ta 1963'te, daha sonra 1988'de Türkiye'nin devamlı önüne koyduğu bir plan var; Kürdistan'ı sizin himayenize verelim... Suriye'nin kuzeyinde zaten bir Amerika-İsrail koridoru açtılar. Irak'ın kuzeyinde hem 1991 hem 2003 Körfez savaşlarında bir Kürdistan devletçiği, bir kukla devlet yani İsrail çekirdeği Barzanistan yarattılar. O Barzanistan'ın Akdeniz'e açılan koridorunu 2011'de Suriye'deki istikrarsızlık ve iç savaşla buluşturdular. Bunun üçüncü ayağı da Diyarbakır merkezli Kürtlerin büyük çoğunlukla yaşadığı Türkiye topraklarının Suriye ve Irak'ın kuzeyine katılarak Kürdistan'ın oluşturulmasıydı. Şimdi bu projenin yeniden gündeme getirildiğini ve Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin de buna ikna edildiğini görüyoruz. Bu çok önemli.