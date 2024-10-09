https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/vatan-partisi-genel-baskani-perincekten-bahceliye-sikilan-el-pkknin-elidir-1088990450.html

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Bahçeli'ye: 'Sıkılan el PKK'nın elidir'

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Bahçeli'ye: 'Sıkılan el PKK'nın elidir'

Sputnik Türkiye

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T00:25+0300

2024-10-09T00:25+0300

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politika

vatan partisi

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doğu perinçek

israil

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM'nin yasama yılı açılışında Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile el sıkışmasına tepki gösterdi.Ulusal Kanal'da konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM açılış töreninde DEM Parti yetkilileri ile el sıkışmasını yorumladı. Vatan Partisi Genel Başkanı "Meclis koridorunda karşılaşılır, bir resepsiyonda karşılaşılır el sıkılır, biz de sıkarız. Zaten sıkmak doğrudur. Ama bir Meclis toplantısında kendi masasından kalkıp bütün kamuoyunun önünde gidip yanında da MHP'nin liderleriyle birlikte DEM Partisi'nin elini sıkmak bir program, bir projenin parçasıdır. Zaten kendisi de bu şekilde açıkladı; Cumhurbaşkanı ile görüşerek planlı bir şekilde bu eli sıktım dedi" dedi.'Bahçeli, PKK'nın elini sıkıyor'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert eleştirilerde bulunan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek "Bu el bir insani el sıkışma değil. Burada bir plan, proje gereğince kararlaştırılmış bir tavrın, bir mesajın olduğunu görüyoruz. Bu nedir? Sonuç itibarıyla Türkiye himayesinde Kürdistan planının yeniden ısıtılıp masaya getirilmesidir. Sıkılan el PKK'nın elidir. Gidiyor Sayın Bahçeli, PKK'nın elini sıkıyor. Abdullah Öcalan'ın elini sıkmakla, Cemil Bayık'ın elini sıkmaktan farklı değildir" ifadesinde bulundu.'Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ikna edildi'Amerika'nın Diyarbakır merkezli Kürtlerin büyük çoğunlukla yaşadığı Türkiye topraklarını Suriye ve Irak'ın kuzeyine katarak Kürdistan'ı oluşturacağını belirten Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-bizi-birbirimize-dusurmeyi-planlayanlarin-bogazinda-dururuz-1088643426.html

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