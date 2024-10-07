https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/istanbulun-3-ilcesine-11-yeni-otobus-hatti-geldi-1088916931.html
İstanbul'un 3 ilçesine 11 yeni otobüs hattı geldi
İstanbul'un 3 ilçesine 11 yeni otobüs hattı geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 3 ilçede 11 yeni otobüs hattı hizmete alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kuruluşu İETT'nin, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de devreye... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T13:45+0300
2024-10-07T13:45+0300
2024-10-07T13:45+0300
türkiye
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ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
otobüs
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İETT, yeni otobüs hatları ile ek seferleri İstanbulluların hizmetine sundu.Yeni otobüs hatları, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de metro istasyonları, hastane ve üniversite gibi yerlere doğrudan ulaşım imkanı sağlayacak.Bugün hizmet vermeye başlayan yeni hatlar şu şekilde:"SM1 Sultanbeyli-Sancaktepe Metro, SM2 Ahmet Yesevi Mahallesi-Sancaktepe Metro, SM3 Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi, SM4 Hilal Konutları-Sancaktepe Metro, SM5 Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro, SM7 Yenidoğan-Sancaktepe Metro, SM13 Yenidoğan/Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro, SM14 Ayazma Yaşam Vadisi-Sancaktepe Metro, 9S Yeşiltepe/Çekmeköy Metro-Atatürk Mahallesi, MR54 Ispartakule Evleri-Halkalı Marmaray, HS3 Sefaköy Metrobüs-Şehir Hastanesi."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbul-bogazinda-iki-gemi-carpisti-dumanlar-cikti-1088781447.html
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istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), otobüs
istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), otobüs
İstanbul'un 3 ilçesine 11 yeni otobüs hattı geldi
İstanbul'da 3 ilçede 11 yeni otobüs hattı hizmete alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kuruluşu İETT'nin, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de devreye aldığı 11 yeni otobüs hattı hizmet vermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İETT, yeni otobüs hatları ile ek seferleri İstanbulluların hizmetine sundu.
Yeni otobüs hatları, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de metro istasyonları, hastane ve üniversite gibi yerlere doğrudan ulaşım imkanı sağlayacak.
Bugün hizmet vermeye başlayan yeni hatlar şu şekilde:
"SM1 Sultanbeyli-Sancaktepe Metro, SM2 Ahmet Yesevi Mahallesi-Sancaktepe Metro, SM3 Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi, SM4 Hilal Konutları-Sancaktepe Metro, SM5 Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro, SM7 Yenidoğan-Sancaktepe Metro, SM13 Yenidoğan/Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro, SM14 Ayazma Yaşam Vadisi-Sancaktepe Metro, 9S Yeşiltepe/Çekmeköy Metro-Atatürk Mahallesi, MR54 Ispartakule Evleri-Halkalı Marmaray, HS3 Sefaköy Metrobüs-Şehir Hastanesi."