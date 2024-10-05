https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/cumhurbaskani-erdogan-ve--sao-tome-ve-principe-demokratik-cumhuriyeti-basbakani-trovoada-bir-araya-1088861719.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada ile görüşmesinde, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T17:59+0300

2024-10-05T17:59+0300

2024-10-05T18:00+0300

politika

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

afrika

sao tome ve principe demokratik cumhuriyeti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trovoada ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye ile Sao Tome ve Principe ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.İşbirliği anlaşmaları imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin kazan-kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.Görüşme sonrasında iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/cumhurbaskani-erdogan-oruc-reisi-somaliye-ugurladi-1088858116.html

sao tome ve principe demokratik cumhuriyeti

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Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, afrika, sao tome ve principe demokratik cumhuriyeti