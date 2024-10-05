https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/cumhurbaskani-erdogan-ve--sao-tome-ve-principe-demokratik-cumhuriyeti-basbakani-trovoada-bir-araya-1088861719.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada ile görüşmesinde, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T17:59+0300
2024-10-05T17:59+0300
2024-10-05T18:00+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
afrika
sao tome ve principe demokratik cumhuriyeti
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trovoada ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye ile Sao Tome ve Principe ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.İşbirliği anlaşmaları imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin kazan-kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.Görüşme sonrasında iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/cumhurbaskani-erdogan-oruc-reisi-somaliye-ugurladi-1088858116.html
sao tome ve principe demokratik cumhuriyeti
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, afrika, sao tome ve principe demokratik cumhuriyeti
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, afrika, sao tome ve principe demokratik cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada bir araya geldi
17:59 05.10.2024 (güncellendi: 18:00 05.10.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada ile görüşmesinde, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin kazan-kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trovoada ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Sao Tome ve Principe ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İşbirliği anlaşmaları imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin kazan-kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Görüşme sonrasında iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.