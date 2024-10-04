https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbul-fatihte-kadinin-kafasini-kesip-surlardan-atladi-1088833747.html

İstanbul Fatih'te kadının kafasını kesip surlardan atladı

İstanbul Fatih'te kadının kafasını kesip surlardan atladı

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kişi, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlara çıkarak aşağıya atladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T18:01+0300

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2024-10-04T18:35+0300

türkiye

istanbul

fatih

cinayet

intihar

intihar girişimi

vahşet

edirnekapı

uyuşturucu

sentetik uyuşturucu

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İstanbul Fatih'te bir kişi iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan aşağıya atlayarak canına kıydı.İstanbul Edirnekapı Surları'nda bir kadın kafası kesilerek öldürüldükten sonra aşağıya atıldı. Katil ise aynı yerde canına kıydı. Olay ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü yayımladığı basın açıklamasında Semih Çelik isimli şahsın saat 15.30'da Eyüpsultan ilçesinde A.H. isimli kadını ve saat 16.00'da Fatih ilçesinde bir kadını daha öldürdüğünü duyurdu. Fatih'te intihar olayıUyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen 19 yaşındaki Semih Çelik'in, 2 kadını öldürerek hayatına son verdiğini belirten İstanbul Emniyet Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/e-5te-pikapla-cok-sayida-araca-carpti-polis-ekipleri-sevk-edildi-1088826281.html

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