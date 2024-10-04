https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbul-fatihte-kadinin-kafasini-kesip-surlardan-atladi-1088833747.html
İstanbul Fatih'te kadının kafasını kesip surlardan atladı
İstanbul Fatih'te kadının kafasını kesip surlardan atladı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kişi, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlara çıkarak aşağıya atladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T18:01+0300
2024-10-04T18:01+0300
2024-10-04T18:35+0300
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cinayet
intihar
intihar girişimi
vahşet
edirnekapı
uyuşturucu
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İstanbul Fatih'te bir kişi iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan aşağıya atlayarak canına kıydı.İstanbul Edirnekapı Surları'nda bir kadın kafası kesilerek öldürüldükten sonra aşağıya atıldı. Katil ise aynı yerde canına kıydı. Olay ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü yayımladığı basın açıklamasında Semih Çelik isimli şahsın saat 15.30'da Eyüpsultan ilçesinde A.H. isimli kadını ve saat 16.00'da Fatih ilçesinde bir kadını daha öldürdüğünü duyurdu. Fatih'te intihar olayıUyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen 19 yaşındaki Semih Çelik'in, 2 kadını öldürerek hayatına son verdiğini belirten İstanbul Emniyet Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/e-5te-pikapla-cok-sayida-araca-carpti-polis-ekipleri-sevk-edildi-1088826281.html
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İstanbul Fatih'te kadının kafasını kesip surlardan atladı
18:01 04.10.2024 (güncellendi: 18:35 04.10.2024)
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kişi, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlara çıkarak aşağıya atladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Fatih'te bir kişi iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan aşağıya atlayarak canına kıydı.
İstanbul Edirnekapı Surları'nda bir kadın kafası kesilerek öldürüldükten sonra aşağıya atıldı. Katil ise aynı yerde canına kıydı. Olay ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü yayımladığı basın açıklamasında Semih Çelik isimli şahsın saat 15.30'da Eyüpsultan ilçesinde A.H. isimli kadını ve saat 16.00'da Fatih ilçesinde bir kadını daha öldürdüğünü duyurdu.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen 19 yaşındaki Semih Çelik'in, 2 kadını öldürerek hayatına son verdiğini belirten İstanbul Emniyet Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 04.10.2024 tarihinde Fatih ilçesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak; Yapılan çalışmalarda; S.Ç.(19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H.(19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U.(19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.