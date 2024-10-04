https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/anavarza-antik-kentindeki-kale-kapisi-restorasyonuna-tepki-gosterildi-1088840369.html

Anavarza antik kentindeki kale kapısı restorasyonuna tepki gösterildi

Anavarza antik kentindeki kale kapısı restorasyonuna tepki gösterildi

Sputnik Türkiye

Adana'da bulunan Anavarza Antik kentinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi. Yurtsever, Bizans zamanında... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T23:12+0300

2024-10-04T23:12+0300

2024-10-04T23:12+0300

yaşam

anavarza antik kenti

restorasyon

adana

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Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza Antik kentinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Milattan önce 19 yılında Roma İmparatoru Augustus'un ziyaret etmesiyle anılan ve Çukurova bölgesinin en önemli antik kentlerinden birisi konumunda Çukurova'nın Efes'i olarak adlandırılan tarihi Anavarza Antik kentindeki batı kapısı restorasyonuna orijinal haline uygun olmadığı gerekçesiyle Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever'den tepki geldi.Yurtsever kale kapısının 1905 yılında çekilmiş ve henüz ayakta olan halinin orijinal fotoğraflarını göstererek yapılan restorasyon sonrası ortaya çıkan yapının, orijinal yapı ile alakası olmadığını belirtip tarihi dokuya zarar verildiğini belirtti.Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever yaptığı açıklamada şöyle konuştu:ÖncesiSonrasıAnavarza Antik KentiMilattan önce 19 yılında Roma İmparatoru Augustus'un ziyaret etmesiyle anılan , M.S. 2.-3. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan, Roma döneminde Klikya Başkenti unvanını alan Anavarza Antik kenti, Bizans, Ermeni , Selçuklular ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmasıyla büyük önem taşıyor. Antik kent, burçlu sur duvarı, sütunlu yol, hamam ve kilise, tiyatro, amfi tiyatro, stadyum, suyolları, kaya mezarları ile Çukurova bölgesinin en önemli antik kentlerinden birisi konumunda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/sosyal-medyada-kor-edecek-yeni-akim-basladi-kirlangic-otu-tedavisi-nedir-1088840198.html

anavarza antik kenti

adana

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