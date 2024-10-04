Anavarza antik kentindeki kale kapısı restorasyonuna tepki gösterildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
06:34
5 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
06:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Gelecek kuşaklarımızı toplumun acımasız kollarına bırakıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sosyal konut projeleri neden hayata geçemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
MESEM'ler Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sanal kumar bağımlılığı son yıllarda artış gösteriyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Tasarımda yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Orallı: Türkiye-Rusya-Çin-İran dörtlüsü önümüzdeki dönemin en etkili gücü
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail; Suriye, Irak, Yemen ve hatta İran’a kadar uzanan bir hattı yok etmeye çalışıyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Ezber bozan tarikat çıkışı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
19:20
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:32
3 dk
SESLİ HABER
Besici buzağı doğunca gördüğü manzara karşısında hayrete düştü
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çekirdek enflasyon dirençliyse enflasyonun aşağı doğru gelmesi beklenemez'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Cem Garipoğlu vakası, ülkede adalete bakışın da bir yansıması’
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
ASM’lerde ödeme yönteminde değişiklik öngören taslağa hekimlerden tepki geldi
12:06
81 dk
HABER MASASI
Türkiye'de kumarhaneler 1998 yılında kapatıldı
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hafta sonu Bursa'da yapılacak 11. Eker I Run maratonu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
İmam Hatip'te kopya istismar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
19:21
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
23 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:04
5 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
20:23
3 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
20:48
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/anavarza-antik-kentindeki-kale-kapisi-restorasyonuna-tepki-gosterildi-1088840369.html
Anavarza antik kentindeki kale kapısı restorasyonuna tepki gösterildi
Anavarza antik kentindeki kale kapısı restorasyonuna tepki gösterildi
Sputnik Türkiye
Adana'da bulunan Anavarza Antik kentinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi. Yurtsever, Bizans zamanında... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T23:12+0300
2024-10-04T23:12+0300
yaşam
anavarza antik kenti
restorasyon
adana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088839372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45101c65c48885107ed9249a41457a55.jpg
Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza Antik kentinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Milattan önce 19 yılında Roma İmparatoru Augustus'un ziyaret etmesiyle anılan ve Çukurova bölgesinin en önemli antik kentlerinden birisi konumunda Çukurova'nın Efes'i olarak adlandırılan tarihi Anavarza Antik kentindeki batı kapısı restorasyonuna orijinal haline uygun olmadığı gerekçesiyle Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever'den tepki geldi.Yurtsever kale kapısının 1905 yılında çekilmiş ve henüz ayakta olan halinin orijinal fotoğraflarını göstererek yapılan restorasyon sonrası ortaya çıkan yapının, orijinal yapı ile alakası olmadığını belirtip tarihi dokuya zarar verildiğini belirtti.Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever yaptığı açıklamada şöyle konuştu:ÖncesiSonrasıAnavarza Antik KentiMilattan önce 19 yılında Roma İmparatoru Augustus'un ziyaret etmesiyle anılan , M.S. 2.-3. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan, Roma döneminde Klikya Başkenti unvanını alan Anavarza Antik kenti, Bizans, Ermeni , Selçuklular ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmasıyla büyük önem taşıyor. Antik kent, burçlu sur duvarı, sütunlu yol, hamam ve kilise, tiyatro, amfi tiyatro, stadyum, suyolları, kaya mezarları ile Çukurova bölgesinin en önemli antik kentlerinden birisi konumunda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/sosyal-medyada-kor-edecek-yeni-akim-basladi-kirlangic-otu-tedavisi-nedir-1088840198.html
anavarza antik kenti
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088839372_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_85e251bb5454e051949e2ee839a39492.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anavarza antik kenti, restorasyon, adana
anavarza antik kenti, restorasyon, adana

Anavarza antik kentindeki kale kapısı restorasyonuna tepki gösterildi

23:12 04.10.2024
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN-AW301342Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza antik kentinde, antik kent ve kalenin batı kapısında yapılan restorasyonun, yapının orijinal hali ile alakası olmadığını belirten Çukurovalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi.
Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza antik kentinde, antik kent ve kalenin batı kapısında yapılan restorasyonun, yapının orijinal hali ile alakası olmadığını belirten Çukurovalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN-AW301342
Abone ol
Adana'da bulunan Anavarza Antik kentinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi. Yurtsever, Bizans zamanında yapılan yapıya Metzopatamya 'daki tapınak modelinin uygulandığı söyledi.
Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza Antik kentinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Milattan önce 19 yılında Roma İmparatoru Augustus'un ziyaret etmesiyle anılan ve Çukurova bölgesinin en önemli antik kentlerinden birisi konumunda Çukurova'nın Efes'i olarak adlandırılan tarihi Anavarza Antik kentindeki batı kapısı restorasyonuna orijinal haline uygun olmadığı gerekçesiyle Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever'den tepki geldi.
Yurtsever kale kapısının 1905 yılında çekilmiş ve henüz ayakta olan halinin orijinal fotoğraflarını göstererek yapılan restorasyon sonrası ortaya çıkan yapının, orijinal yapı ile alakası olmadığını belirtip tarihi dokuya zarar verildiğini belirtti.
Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Yakın zamanda Anavarza batı kale kapısında bir restorasyon yapıldı ve ortaya böyle bir eser çıktı. Bu restorasyona bakıldığında Mezopotamya'daki tapınak modeli uygulanmış. Oysaki burası kale kapısı ve Bizans zamanında yapıldı. 1905 yılında Anavarzaya gelen arkeolog Gertrude Bell, kapının fotoğrafını çekti. Bu kale kapısının gerçek görüntüsü ile 2024 yılında yapılan restorasyon sonucunda ortaya çıkan görüntü alakası yok. Bu bir arkeolojik rezalettir. Burada tarihi dokuya müdahale edilmiştir. Adana Valiliği ve Kültür Bakanlığını göreve davet ediyorum."

Öncesi

© İHA / SELÇUK ŞAVRAN-AW301342Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza antik kentinde, antik kent ve kalenin batı kapısında yapılan restorasyonun, yapının orijinal hali ile alakası olmadığını belirten Çukurovalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi.
Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza antik kentinde, antik kent ve kalenin batı kapısında yapılan restorasyonun, yapının orijinal hali ile alakası olmadığını belirten Çukurovalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza antik kentinde, antik kent ve kalenin batı kapısında yapılan restorasyonun, yapının orijinal hali ile alakası olmadığını belirten Çukurovalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi.
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN-AW301342

Sonrası

© İHA / SELÇUK ŞAVRAN-AW301342Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza antik kentinde, antik kent ve kalenin batı kapısında yapılan restorasyonun, yapının orijinal hali ile alakası olmadığını belirten Çukurovalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi.
Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza antik kentinde, antik kent ve kalenin batı kapısında yapılan restorasyonun, yapının orijinal hali ile alakası olmadığını belirten Çukurovalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Anavarza antik kentinde, antik kent ve kalenin batı kapısında yapılan restorasyonun, yapının orijinal hali ile alakası olmadığını belirten Çukurovalı Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tepki gösterdi.
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN-AW301342

Anavarza Antik Kenti

Milattan önce 19 yılında Roma İmparatoru Augustus'un ziyaret etmesiyle anılan , M.S. 2.-3. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan, Roma döneminde Klikya Başkenti unvanını alan Anavarza Antik kenti, Bizans, Ermeni , Selçuklular ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmasıyla büyük önem taşıyor.
Antik kent, burçlu sur duvarı, sütunlu yol, hamam ve kilise, tiyatro, amfi tiyatro, stadyum, suyolları, kaya mezarları ile Çukurova bölgesinin en önemli antik kentlerinden birisi konumunda.
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
YAŞAM
Sosyal medyada kör edecek yeni akım başladı: Kırlangıç otu tedavisi nedir?
23:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала