https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/enflasyon-verilerinin-ardindan-bakan-simsekten-ilk-yorum-1088761970.html

Enflasyon verilerinin ardından Bakan Şimşek'ten ilk yorum

Enflasyon verilerinin ardından Bakan Şimşek'ten ilk yorum

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerini yorumladı. Bakan Şimşek, eylülde yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T12:39+0300

2024-10-03T12:39+0300

2024-10-03T12:39+0300

ekonomi

mehmet şimşek

enflasyon

tüik

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Enflasyondaki düşüşe işaret eden Şimşek, "Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4'e geriledi. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bu dönemi, önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız 'istikrar dönemi' takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eş güdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek, sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/emekli-ve-memurlari-ilgilendiriyor-maas-zammi-icin-3-aylik-enflasyon-farki-geldi-1088752228.html

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mehmet şimşek, enflasyon, tüik