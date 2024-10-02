2000’de oğlunu, 2024’te ise ailesinden 14 kişiyi kaybeden Filistinli: ABD terörizmin başlıca sponsorudur

Bugün İsrail’in saldırılarında ailemin 14 ferdini kaybettim. Acımı ve çaresizliğimi anlatacak söz bulamıyorum. Bu kişilerin tamamı sıradan insanlardı, sivillerdi, neden öldürüldüler? Gazze’de güvenli bir yer yok. Bizi bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyorlar, sonrasında da kamplardaki insanları vuruyorlar, adeta vurulması daha rahat olsun diye birçok insanı bir yerde topluyorlar. Ve tüm bombardımanlarda Amerikan füzeleri kullanılıyor. ABD, modern dünyada terörizmin başlıca sponsorudur.