2000’de oğlunu, 2024’te ise ailesinden 14 kişiyi kaybeden Filistinli: ABD terörizmin başlıca sponsorudur
17:20 02.10.2024 (güncellendi: 17:21 02.10.2024)
© SputnikJamal al Durrah
© Sputnik
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Filistinli Jamal al Durrah, Şuheda el-Aksa Hastanesi’nde İsrail’in Gazze Şeridi'nde bulunan Deyr El Belah kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden akrabaları ile vedalaşıyor.
Jamal’ın evine isabet eden füze, ailesinden 14 kişinin ölümüne yol açtı, 6 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Tam 24 yıl önce ise yine İsrail’in saldırısı sırasında Jamal’ın oğlu hayatını kaybetmişti. 12 yaşındaki Muhammed 30 Eylül 2000 tarihinde tüm dünyanın gözü önünde öldürülmüştü. Babası ile birlikte duvarın dibinde bir varilin arkasında saklanan Muhammed’in öldürüldüğü an kameraya yansımış, bu görüntüler tüm dünyaya yayılmış ve İkinci İntifada’nın sembolü haline gelmişti.
© FotoğrafJamal al Durrah - 2000 yılı
Jamal al Durrah - 2000 yılı
© Fotoğraf
Jamal al Durrah, Sputnik Arabic’e demecinde şöyle konuştu:
Bugün İsrail’in saldırılarında ailemin 14 ferdini kaybettim. Acımı ve çaresizliğimi anlatacak söz bulamıyorum. Bu kişilerin tamamı sıradan insanlardı, sivillerdi, neden öldürüldüler? Gazze’de güvenli bir yer yok. Bizi bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyorlar, sonrasında da kamplardaki insanları vuruyorlar, adeta vurulması daha rahat olsun diye birçok insanı bir yerde topluyorlar. Ve tüm bombardımanlarda Amerikan füzeleri kullanılıyor. ABD, modern dünyada terörizmin başlıca sponsorudur.
© SputnikJamal’ın evine isabet eden füze, ailesinden 14 kişinin ölümüne yol açtı
Jamal’ın evine isabet eden füze, ailesinden 14 kişinin ölümüne yol açtı
© Sputnik
Gazze Şeridi’ndeki savaşın başladığı Ekim 2023’ten bu yana Jamal al Durrah’ın oğlu Ahmed, ayrıca 2 erkek kardeşi ve aileleri öldürüldü. İsrail’in saldırılarında al Durrah ailesinden toplam 79 kişi hayatını kaybetti.