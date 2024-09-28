https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/uzman-isim-siradan-bir-hava-olayi-degil-yuksek-riskli-diyerek-uyardi-sicakliklar-15-derece-birden-1088548542.html
Uzman isim 'sıradan bir hava olayı değil, yüksek riskli' diyerek uyardı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek
Uzman isim 'sıradan bir hava olayı değil, yüksek riskli' diyerek uyardı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek
Sputnik Türkiye
Türkiye, yeni haftaya Balkanlar’dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında başlayacak. Pazar gecesi itibarıyla Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T12:48+0300
2024-09-28T12:48+0300
2024-09-28T12:48+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Cumartesi günü 32-33 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü İstanbul'da 8-12 derece birden azalarak 20 dereceye kadar inecek.Batı Karadeniz ve İç Anadolu'ya yağış uyarısıYağışlı hava, pazartesi gününden itibaren Batı Karadeniz ve İç Anadolu'ya da ulaşacak. Gece boyunca devam edecek yağışlar, öğleden sonra bu bölgelerde de etkili olacak. Ayrıca, Ege Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde de serin ve yağışlı hava kendini hissettirecek.2 Gün i̇çin meteorolojik uyarıMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü için uyarıda bulundu. Şen, pazar gecesi Trakya'dan başlayarak İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Pazartesi günü Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Antalya’da, salı günü ise Doğu Karadeniz bölgesinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Prof. Dr. Şen, İstanbul, Ankara, Konya, Antalya, Samsun gibi şehirlerde yüksek riskli hava koşullarına dikkat çekti.Sıcaklıklar bir anda düşecekMarmara Bölgesi'nde cumartesi günü 30 dereceyi bulan sıcaklıklar, pazartesi günü bir anda 20 dereceye kadar düşecek. Prof. Dr. Şen, bu denli ani sıcaklık değişiminin sıradan bir hava olayı olmadığını vurguladı. Özellikle İstanbul ve İzmir'de ciddi bir serinleme yaşanacak. İzmir'de pazartesi günü sıcaklık 24 dereceye kadar düşerken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.Bugün hava nasıl?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 32°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.İSTANBUL °C, 27°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.KOCAELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 36°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 30°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.KONYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 25°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 32°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DÜZCE °C, 34°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.SİNOP °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ARTVİN °C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.KARS °C, 19°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.MALATYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAOrta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, zamanla güneyi 1,25 m; Görüş: İyi.
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28 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
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Uzman isim 'sıradan bir hava olayı değil, yüksek riskli' diyerek uyardı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek
Türkiye, yeni haftaya Balkanlar’dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında başlayacak. Pazar gecesi itibarıyla Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları 15 dereceye kadar düşürecek. Peki, 28 Eylül hava durumu ne? Bu hafta hava nasıl olacak?
Cumartesi günü 32-33 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü İstanbul'da 8-12 derece birden azalarak 20 dereceye kadar inecek.
Batı Karadeniz ve İç Anadolu'ya yağış uyarısı
Yağışlı hava, pazartesi gününden itibaren Batı Karadeniz ve İç Anadolu'ya da ulaşacak. Gece boyunca devam edecek yağışlar, öğleden sonra bu bölgelerde de etkili olacak. Ayrıca, Ege Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde de serin ve yağışlı hava kendini hissettirecek.
2 Gün i̇çin meteorolojik uyarı
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü için uyarıda bulundu. Şen, pazar gecesi Trakya'dan başlayarak İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Pazartesi günü Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Antalya’da, salı günü ise Doğu Karadeniz bölgesinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Prof. Dr. Şen, İstanbul, Ankara, Konya, Antalya, Samsun gibi şehirlerde yüksek riskli hava koşullarına dikkat çekti.
Sıcaklıklar bir anda düşecek
Marmara Bölgesi'nde cumartesi günü 30 dereceyi bulan sıcaklıklar, pazartesi günü bir anda 20 dereceye kadar düşecek. Prof. Dr. Şen, bu denli ani sıcaklık değişiminin sıradan bir hava olayı olmadığını vurguladı. Özellikle İstanbul ve İzmir'de ciddi bir serinleme yaşanacak. İzmir'de pazartesi günü sıcaklık 24 dereceye kadar düşerken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor
.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, zamanla güneyi 1,25 m; Görüş: İyi.