https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/pandalar-iade-ediliyor-finlandiyada-bulunan-pandalar-bakimi-cok-maliyetli-olmaya-basladigi-icin-1088449419.html

Pandalar iade ediliyor: Finlandiya'da bulunan pandalar, bakımı çok maliyetli olmaya başladığı için Çin'e iade edilecek

Pandalar iade ediliyor: Finlandiya'da bulunan pandalar, bakımı çok maliyetli olmaya başladığı için Çin'e iade edilecek

Sputnik Türkiye

Çin ve Finlandiya arasında yapılan 15 yıllık anlaşmayla Finlandiya'ya gönderilen 2 dev pandanın, bakımlarının çok pahalı hale gelmesi nedeniyle planlanandan 9... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T01:33+0300

2024-09-26T01:33+0300

2024-09-26T01:33+0300

yaşam

çin

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Finlandiya'daki bir hayvanat bahçesi, ziyaretçi sayısının azalması nedeniyle bakımı çok pahalı hale gelen iki dev pandayı Çin'e iade etmek üzere yetkililerle anlaştı.Ulusal basındaki haberlere göre, Finlandiya'nın orta kesiminde yer alan bir hayvanat bahçesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Lumi' ve 'Pyry' isimli dişi ve erkek iki dev pandanın bu yıl içinde Çin'e döneceğini duyurdu.Çin'in Helsinki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Pekin'in hayvanat bahçesinin mali zorluklarını gidermeye çalıştığı, Finlandiya'daki Çinli şirketleri hayvanat bahçesine bağış yapmaları için teşvik ettiği ve borç düzenlemelerini desteklediği ifade edildi.15 yıllık anlaşma vardıNisan 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dönemin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmek üzere Finlandiya'yı ziyaret ettiği sırada Çin'in İskandinav ülkesinin 2017'deki 100. bağımsızlık yıl dönümünü kutlamak için verdiği bir hediye olan dev pandaların yapılan 15 yıllık anlaşma doğrultusunda 2033 yılına kadar bu ülkede kalmaları planlanıyordu. Bu anlaşma kapsamında dev pandalar Finlandiya'ya Ocak 2018'de gelmişti.Bambuları Hollanda'dan uçakla getiriliyorHayvanat bahçesi, daha fazla turist çekmek amacıyla 8 milyon Euro maliyetle pandalar için özel bir yaşam alanı inşa etmişti. Çin'e ödenen koruma ücreti de dahil olmak üzere Lumi ve Pyry'nin bakımı hayvanat bahçesine yılda yaklaşık 1,5 milyon Euro'ya mal oluyor. Dev pandaların besin kaynağı olan bambu ise Hollanda'dan uçakla getirilmekteydi.Pandalar Çin'e geri gönderilmeden önce, ekim ayı sonunda bir ay sürecek bir karantinaya alınacak.

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çin, finlandiya, panda, maliyet, bakım, bambu