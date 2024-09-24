https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/unlu-cay-markasi-avrupada-yasaklandi-sakin-bu-caylari-icmeyin-1088398981.html
Ünlü çay markası Avrupa'da yasaklandı: 'Sakın bu çayları içmeyin'
Ünlü çay markası Avrupa'da yasaklandı: 'Sakın bu çayları içmeyin'
Sputnik Türkiye
Avrupa'da en çok tüketilen çay markaları arasında gelen CHI Forest'in içeriğinde yasaklı madde tespit edildi. Türkler ve Almanların yoğun şekilde tükettiği... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T19:54+0300
2024-09-24T19:54+0300
2024-09-24T19:54+0300
türkiye
sağlık
çay
siyah çay
almanya
türk
yasak
yasaklı
yasaklı madde
insan sağlığı
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Avrupa'da popüler hale gelen CHI Forest markasına ait bazı çay ürünlerinde sağlığa oldukça zararı bulunan mikroplastikler tespit edildi.Avrupa'da Türklerin yoğun şekilde yer aldığı şehirlerde tüketilen Çin menşeli CHI FOREST Sütlü Çay adlı ürün, bileşenlerinin AB standartlarına uymaması nedeniyle yasaklandı. Bakanlık "Kesinlikle tüketilmemeli. Hemen iade edin" uyarısında bulundu. Almanya'nın Dortmund şehrinde şube açan Çinli şirket, sütlü çaylarının geri çağrılmasıyla ilgili olarak web sitesinde özür diledi.CHI Forest çay yasaklandı mı?Tüketiciler tarafından içilmemesi istenen ürünün adı 'CHI Forest Sütlü Çay Yasemin Aromalı 450 ml' olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/turk-markasinin-kolonyalari-avrupada-yasaklandi-sirketin-sahibinden-ilk-aciklama-1088048391.html
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chi forest sütlü çay yasemin aromalı, chi forest yasaklandı mı, yasaklanan çay hangisi, toplatılan çay markası
chi forest sütlü çay yasemin aromalı, chi forest yasaklandı mı, yasaklanan çay hangisi, toplatılan çay markası
Ünlü çay markası Avrupa'da yasaklandı: 'Sakın bu çayları içmeyin'
Avrupa'da en çok tüketilen çay markaları arasında gelen CHI Forest'in içeriğinde yasaklı madde tespit edildi. Türkler ve Almanların yoğun şekilde tükettiği çayda mikroplastikler tespit edildi. Bakanlık marketlerde toplama çalışmalarına başladığını duyurdu.
Avrupa'da popüler hale gelen CHI Forest markasına ait bazı çay ürünlerinde sağlığa oldukça zararı bulunan mikroplastikler tespit edildi.
Avrupa'da Türklerin yoğun şekilde yer aldığı şehirlerde tüketilen Çin menşeli CHI FOREST Sütlü Çay adlı ürün, bileşenlerinin AB standartlarına uymaması nedeniyle yasaklandı. Bakanlık "Kesinlikle tüketilmemeli. Hemen iade edin" uyarısında bulundu. Almanya'nın Dortmund şehrinde şube açan Çinli şirket, sütlü çaylarının geri çağrılmasıyla ilgili olarak web sitesinde özür diledi.
CHI Forest çay yasaklandı mı?
Tüketiciler tarafından içilmemesi istenen ürünün adı 'CHI Forest Sütlü Çay Yasemin Aromalı 450 ml' olarak açıklandı.