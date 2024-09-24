https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/unlu-cay-markasi-avrupada-yasaklandi-sakin-bu-caylari-icmeyin-1088398981.html

Ünlü çay markası Avrupa'da yasaklandı: 'Sakın bu çayları içmeyin'

Ünlü çay markası Avrupa'da yasaklandı: 'Sakın bu çayları içmeyin'

Sputnik Türkiye

Avrupa'da en çok tüketilen çay markaları arasında gelen CHI Forest'in içeriğinde yasaklı madde tespit edildi. Türkler ve Almanların yoğun şekilde tükettiği... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T19:54+0300

2024-09-24T19:54+0300

2024-09-24T19:54+0300

türkiye

sağlık

çay

siyah çay

almanya

türk

yasak

yasaklı

yasaklı madde

insan sağlığı

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Avrupa'da popüler hale gelen CHI Forest markasına ait bazı çay ürünlerinde sağlığa oldukça zararı bulunan mikroplastikler tespit edildi.Avrupa'da Türklerin yoğun şekilde yer aldığı şehirlerde tüketilen Çin menşeli CHI FOREST Sütlü Çay adlı ürün, bileşenlerinin AB standartlarına uymaması nedeniyle yasaklandı. Bakanlık "Kesinlikle tüketilmemeli. Hemen iade edin" uyarısında bulundu. Almanya'nın Dortmund şehrinde şube açan Çinli şirket, sütlü çaylarının geri çağrılmasıyla ilgili olarak web sitesinde özür diledi.CHI Forest çay yasaklandı mı?Tüketiciler tarafından içilmemesi istenen ürünün adı 'CHI Forest Sütlü Çay Yasemin Aromalı 450 ml' olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/turk-markasinin-kolonyalari-avrupada-yasaklandi-sirketin-sahibinden-ilk-aciklama-1088048391.html

türkiye

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