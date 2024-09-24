https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/turkiyeden-israil-basbakanlik-ofisinin-paylasimina--tepki-sucluluk-psikolojisinin-tezahuru-1088394024.html

Türkiye'den İsrail Başbakanlık ofisinin paylaşımına tepki: 'Suçluluk psikolojisinin tezahürü'

Türkiye'den İsrail Başbakanlık ofisinin paylaşımına tepki: 'Suçluluk psikolojisinin tezahürü'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki göstererek, 'İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T18:06+0300

2024-09-24T18:06+0300

2024-09-24T18:06+0300

türkiye

türkiye

dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini ibretle izlediği belirtildi.'Soykırım' ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemede mutlaka vereceği vurgulanan açıklamada, 'İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir' değerlendirmesi yapıldı.Türkiye'nin bu süreçte Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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