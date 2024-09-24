https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/turkiyeden-israil-basbakanlik-ofisinin-paylasimina--tepki-sucluluk-psikolojisinin-tezahuru-1088394024.html
Türkiye'den İsrail Başbakanlık ofisinin paylaşımına tepki: 'Suçluluk psikolojisinin tezahürü'
Türkiye'den İsrail Başbakanlık ofisinin paylaşımına tepki: 'Suçluluk psikolojisinin tezahürü'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki göstererek, 'İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T18:06+0300
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2024-09-24T18:06+0300
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dışişleri bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini ibretle izlediği belirtildi.'Soykırım' ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemede mutlaka vereceği vurgulanan açıklamada, 'İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir' değerlendirmesi yapıldı.Türkiye'nin bu süreçte Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/israil-ordusu-lubnanin-guneyine-yeniden-hava-saldirilari-duzenlemeye-basladi-1088377405.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin
Türkiye'den İsrail Başbakanlık ofisinin paylaşımına tepki: 'Suçluluk psikolojisinin tezahürü'
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki göstererek, 'İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir' açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini ibretle izlediği belirtildi.
'Soykırım' ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemede mutlaka vereceği vurgulanan açıklamada, 'İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir' değerlendirmesi yapıldı.
Türkiye'nin bu süreçte Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz."