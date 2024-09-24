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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/israil-saldirilarinda-hizbullahin-komutani-ibrahim-kubeysi-olduruldu--1088387128.html
İsrail saldırılarında Hizbullah'ın Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
İsrail saldırılarında Hizbullah'ın Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
Sputnik Türkiye
Hizbullah'ın roket biriminin başındaki İbrahim Kubeysi İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T16:34+0300
2024-09-24T17:13+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarında Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı.Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi.Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın 'rahat bırakılmaması gerektiğini' ve saldırıların hızlandırılacağını söylemişti. Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklanmıştı.
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İsrail saldırılarında Hizbullah'ın Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü

16:34 24.09.2024 (güncellendi: 17:13 24.09.2024)
© AA / Mostafa Alkhroufİsrail Hizbullah çatışmaları
İsrail Hizbullah çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA / Mostafa Alkhrouf
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Hizbullah'ın roket biriminin başındaki İbrahim Kubeysi İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarında Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı.
Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi.
Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın 'rahat bırakılmaması gerektiğini' ve saldırıların hızlandırılacağını söylemişti.
Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetmişti.
Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklanmıştı.
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