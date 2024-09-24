https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/israil-saldirilarinda-hizbullahin-komutani-ibrahim-kubeysi-olduruldu--1088387128.html

İsrail saldırılarında Hizbullah'ın Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü

İsrail saldırılarında Hizbullah'ın Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü

Sputnik Türkiye

Hizbullah'ın roket biriminin başındaki İbrahim Kubeysi İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T16:34+0300

2024-09-24T16:34+0300

2024-09-24T17:13+0300

israil- filistin çatışması

hizbullah

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İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarında Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı.Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi.Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın 'rahat bırakılmaması gerektiğini' ve saldırıların hızlandırılacağını söylemişti. Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklanmıştı.

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hizbullah