https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/israil-saldirilarinda-hizbullahin-komutani-ibrahim-kubeysi-olduruldu--1088387128.html
İsrail saldırılarında Hizbullah'ın Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
İsrail saldırılarında Hizbullah'ın Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
Sputnik Türkiye
Hizbullah'ın roket biriminin başındaki İbrahim Kubeysi İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T16:34+0300
2024-09-24T16:34+0300
2024-09-24T17:13+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
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İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarında Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı.Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi.Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın 'rahat bırakılmaması gerektiğini' ve saldırıların hızlandırılacağını söylemişti. Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklanmıştı.
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hizbullah
İsrail saldırılarında Hizbullah'ın Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
16:34 24.09.2024 (güncellendi: 17:13 24.09.2024)
Hizbullah'ın roket biriminin başındaki İbrahim Kubeysi İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarında Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı.
Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi.
Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın 'rahat bırakılmaması gerektiğini' ve saldırıların hızlandırılacağını söylemişti.
Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetmişti.
Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklanmıştı.