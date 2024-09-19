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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T12:31+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra bir pastaneye girdi.Burada bir süre oturup pastane çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.Çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, abdulkadir uraloğlu
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, abdulkadir uraloğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti

12:31 19.09.2024
© İHA / MEHMET KALAY-AW290253Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© İHA / MEHMET KALAY-AW290253
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra bir pastaneye girdi.
Burada bir süre oturup pastane çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.
Çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti.
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