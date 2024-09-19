https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-bir-pastaneye-gitti-calisanlar-ve-musterilerle-sohbet-etti-1088202634.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T12:31+0300
2024-09-19T12:31+0300
2024-09-19T12:31+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
abdulkadir uraloğlu
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Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra bir pastaneye girdi.Burada bir süre oturup pastane çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.Çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/cumhurbaskani-erdogan-fenerbahcemizi-sampiyonlar-liginde-izlemek-isterdik--1088127661.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, abdulkadir uraloğlu
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, abdulkadir uraloğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra bir pastaneye girdi.
Burada bir süre oturup pastane çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.
Çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti.