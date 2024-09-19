https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-bir-pastaneye-gitti-calisanlar-ve-musterilerle-sohbet-etti-1088202634.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir pastaneye gitti, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T12:31+0300

2024-09-19T12:31+0300

2024-09-19T12:31+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

abdulkadir uraloğlu

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Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra bir pastaneye girdi.Burada bir süre oturup pastane çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.Çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, abdulkadir uraloğlu