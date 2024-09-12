https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/milli-savunma-bakanligi-abd-ile-gkry-arasinda-yapilan-anlasmayi-siddetle-kiniyoruz-1087937401.html

Milli Savunma Bakanlığı: 'ABD ile GKRY arasında yapılan anlaşmayı şiddetle kınıyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı: 'ABD ile GKRY arasında yapılan anlaşmayı şiddetle kınıyoruz'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma anlaşmasına ilişkin "Şiddetle kınıyoruz" açıklamasına yer verdi. Bakanlık, mezun teğmenlerin... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T12:12+0300

2024-09-12T12:12+0300

2024-09-12T12:20+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

son dakika

abd

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından gündeme dair basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele, hudut güvenliği ve eğitim-tatbikat faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi'Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terörü kaynağında yok etme anlayışı doğrultusunda sürekli ve kapsamlı olarak çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar 983’ü Irak’ın, 980’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 963 olmuştur. 2 ve 9 Eylül’de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 41 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen harekatlarda ilk belirlemelere göre 27 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir” açıklamasında bulundu.Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu da aktararak, 9-10-11 Eylül tarihlerinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü ve Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’a ise Allah’tan rahmet diledi.'Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 şahıs yakalandı'Hudutta yoğun ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına dikkati çeken Aktürk, “Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 şahıs yakalanmıştır. Bin 545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 6’sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 91’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 75 bin 332 olmuştur” bilgilerini aktardı.Bölgesel ve küresel barış ve ikili ilişkilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, 10 Eylül’de Batum’da gerçekleştirilen ve Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanlarının da yer aldığı ‘Üçlü Savunma Bakanları 11’inci Toplantısı’na katıldığını ve ‘Üçlü Mutabakat Metni'ni imzaladığını kaydetti. Aktürk, Bakan Güler’in burada mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdiğini ifade etti.'Mezun Teğmenlerin konusu büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmekte'Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili devam eden incelemeye ilişkin açıklamalarda da bulunan Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetleri olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakıyor ve işlemleri de hukuk-mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor. Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.'Ant ilk defa 1999'da yönergeye eklendi'Ayrıca görüntülere yansıyan anda ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Aktürk, andın ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklendiğini ve mezuniyet törenlerinde uygulanmasına başlandığını fakat 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle törenlerde yapılacak mezuniyet andının şimdiki halini aldığını dile getirdi.'ABD ile GKRY arasında yapılan ‘Savunma İş Birliğine İlişkin Yol Haritası’ anlaşmasını şiddetle kınıyoruz'Aktürk, “ABD ile GKRY arasında yapılan ‘Savunma İş Birliğine İlişkin Yol Haritası’ anlaşmasını şiddetle kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın da ifade ettiği gibi; Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermektedir. Bu kapsamda KKTC’yi yok sayan ve GKRY’yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşım gözden geçirilmelidir. Ayrıca her fırsatta Ada’da adil ve kalıcı barıştan söz eden ABD’nin bu tutumunu, sergileyeceği tarafsız yaklaşım ile de ortaya koymasını bekliyoruz. Ada’da sürdürülebilir bir çözüm için tek gerçekçi yol ‘egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü’ temelinde işbirliğine dayalı bir ilişkiyle mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.

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