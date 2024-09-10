https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/meteoroloji-uyardi-marmara-ve-egede-kuvvetli-izmir-cevrelerinde-ise-cok-kuvvetli-olmasi-bekleniyor-1087857741.html

Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'nin uyarısına göre İzmir çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T12:47+0300

2024-09-10T12:47+0300

2024-09-10T12:47+0300

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Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/mevsimin-ilk-kari-yagdi-hava-sicakligi-10-derece-birden-dustu-1087806686.html

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