https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/meteoroloji-uyardi-marmara-ve-egede-kuvvetli-izmir-cevrelerinde-ise-cok-kuvvetli-olmasi-bekleniyor-1087857741.html
Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'nin uyarısına göre İzmir çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T12:47+0300
2024-09-10T12:47+0300
2024-09-10T12:47+0300
türkiye
meteoroloji
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087369118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd117c9dc75e522f4af2a2719b94c0d2.jpg
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/mevsimin-ilk-kari-yagdi-hava-sicakligi-10-derece-birden-dustu-1087806686.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087369118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce67e9f23c95781f5cc700e1068091e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
10 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, meteoroloji uyarı, hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur
10 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, meteoroloji uyarı, hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur
Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'nin uyarısına göre İzmir çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.