https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/israil-ordusu-lubnandan-yaklasik-50-top-mermisi-ateslendigini-bildirdi-1087787187.html
İsrail ordusu, Lübnan'dan yaklaşık 50 top mermisi ateşlendiğini bildirdi
İsrail ordusu, Lübnan'dan yaklaşık 50 top mermisi ateşlendiğini bildirdi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından ülkenin kuzey bölgelerine yaklaşık 50 top mermisi ateşlendiğinin kaydedildiğini bildirdi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T11:10+0300
2024-09-08T11:10+0300
2024-09-08T11:10+0300
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israil ordusu
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lübnan
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, günün başlangıcından bu yana Lübnan topraklarından İsrail’in kuzey bölgelerine yaklaşık 50 top mermisinin ateşlendi, mermilerin bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. IDF Telegram kanalından yapılan açıklamada, saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi aktarılmadı.Açıklamada, "Yukarı Celile bölgesinde Lübnan'dan ateşlenen yaklaşık 30 top mermisi kaydedildi. IDF birkaç mermiyi başarılı bir şekilde önledi, geri kalan mermiler açık alanlara düştü. Kiryat Shmona bölgesinde Lübnan'dan ateşlenen yaklaşık 20 top mermisi kaydedildi. Mermilerin çoğu önlendi" ifadelerine yer verildi.İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne girerek operasyon başlatmasının ardından tırmandı. Sınır bölgesindeki İsrail ordusu ve Hizbullah güçleri karşılıklı olarak birbirilerinin mevzilerini bombalıyor. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları nedeniyle güney Lübnan'da yaklaşık 100 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını bildirmişti. İsrail tarafı ise ülkenin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 80 bin kişinin benzer bir durumda olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/israil-ordusu-10-gun-sonra-bati-seriadan-cekildi-39-filistinli-oldu-1087730906.html
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israil, israil ordusu, israil savunma kuvvetleri (idf), lübnan, hizbullah, saldırı
israil, israil ordusu, israil savunma kuvvetleri (idf), lübnan, hizbullah, saldırı
İsrail ordusu, Lübnan'dan yaklaşık 50 top mermisi ateşlendiğini bildirdi
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından ülkenin kuzey bölgelerine yaklaşık 50 top mermisi ateşlendiğinin kaydedildiğini bildirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, günün başlangıcından bu yana Lübnan topraklarından İsrail’in kuzey bölgelerine yaklaşık 50 top mermisinin ateşlendi, mermilerin bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.
IDF Telegram kanalından yapılan açıklamada, saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi aktarılmadı.
Açıklamada, "Yukarı Celile bölgesinde Lübnan'dan ateşlenen yaklaşık 30 top mermisi kaydedildi. IDF birkaç mermiyi başarılı bir şekilde önledi, geri kalan mermiler açık alanlara düştü. Kiryat Shmona bölgesinde Lübnan'dan ateşlenen yaklaşık 20 top mermisi kaydedildi. Mermilerin çoğu önlendi" ifadelerine yer verildi.
İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne girerek operasyon başlatmasının ardından tırmandı. Sınır bölgesindeki İsrail ordusu ve Hizbullah güçleri karşılıklı olarak birbirilerinin mevzilerini bombalıyor.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları nedeniyle güney Lübnan'da yaklaşık 100 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını bildirmişti. İsrail tarafı ise ülkenin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 80 bin kişinin benzer bir durumda olduğunu ifade etmişti.