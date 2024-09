https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/turizmde-yeni-donem-her-sey-dahil-sistemi-sona-mi-eriyor-1087673011.html

Turizmde yeni dönem: 'Her şey dahil' sistemi sona mı eriyor?

Türkiye'nin sıfır atık hedefleriyle de uyumlu bir şekilde, 'her şey dahil' sistemini adım adım sonlandırması bekleniyor. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

Türkiye, turizm sektöründe önemli bir değişikliğe imza atıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'her şey dahil' konseptinin yarattığı gıda israfı ve tüketim kültürüne karşı çıkarak, turizmde gastronomi, kültür ve sağlık turizmi gibi alanlara ağırlık verme kararı aldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi Mustafa Korkutata, her yıl 50 milyar lira değerinde gıda israfına yol açan bu sistemin kademeli olarak azaltılacağını belirtti.Amaç turisti otelden çıkarmakBakanlık, turistleri otellerden çıkarıp şehir merkezlerindeki yerel restoranlara yönlendirerek hem yerel esnafın desteklenmesini hem de turistlere zenginleştirilmiş bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyor. Bu yeni modelle, turistlerin geceleyin otelden çıkarılarak anlaşmalı restoranlarda yemek yemeleri teşvik edilecek. Bu sayede yerel esnafın iş yapması sağlanacak ve komşu Yunanistan ile fiyat rekabetinde avantaj sağlanacak.Yeni politika, Türkiye'nin sıfır atık hedefleriyle de uyumlu bir şekilde, 'her şey dahil' sistemine bağlı tesislerdeki gıda israfını önlemeyi amaçlıyor. ANGİAD üyesi Korkutata, dünyada milyonlarca insanın açlık çektiğini ve bu nedenle hastanelik olduğunu hatırlatarak, Türkiye'deki otellerde tabaktan geri dönen yüksek orandaki yemeklerin israfına dikkat çekti. Açık büfelerde sunulan yemek çeşitliliğinin 200'den 300'e çıkarılmasının israfı daha da artırdığını ifade eden Korkutata, bu otellerdeki yıllık gıda israfının 50 milyar liraya ulaştığını vurguladı.

