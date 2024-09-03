https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/cumhurbaskani-erdogan-karari-imzaladi-ak-partide-kongre-sureci-basladi-1087595738.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı: AK Parti'de kongre süreci başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı: AK Parti'de kongre süreci başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda, AK Partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T16:18+0300
2024-09-03T16:18+0300
2024-09-03T16:18+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_0:273:2940:1927_1920x0_80_0_0_1b15931643ef1ba22fb571ee8d243e60.jpg
AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor.AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantı saat 14.20 sıralarında başladı.MKYK toplantısına bakanlar da katıldı.Toplantıda AK Parti'yi kongreye götürecek süreç başlatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyevi-tebrik-etti-1087557745.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_97dd6c55e056c6afea2c17e4dded8b96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı: AK Parti'de kongre süreci başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda, AK Partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.
AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor.
AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantı saat 14.20 sıralarında başladı.
MKYK toplantısına bakanlar da katıldı.
Toplantıda AK Parti'yi kongreye götürecek süreç başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.