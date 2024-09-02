Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe anayasasından kurtulmalıyız
15:19 02.09.2024 (güncellendi: 15:29 02.09.2024)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin mevcut darbe anayasasından kurtulma vakti gelmiştir. Yeni anayasa meselesinin önündeki en büyük engel ön yargılardır" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz.
Türkiye, yeni anayasaya hazırdır.
Yeni anayasada en büyük engel ön yargılar.
Makul süre, öngörülebilir ve çözüm merkezli adalet, önceliğimiz olacak.
Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi, buna göre siyaset üretmesi gerekiyor.
Malumunuz bu sene Yargıtay Başkanlığımızın seçim yılıydı. Demokratik bir iklimde rekabetçi bir atmosferde yapılan seçimlerde Sayın Ömer Kerkez beyefendi üyelerimizin teveccühüyle Yargıtay Başkanı olarak seçildi. Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'i canı gönülden tebrik ediyor, kendisine Mevla'dan üstün başarılar temenni ediyorum.
Görevi devreden Yargıtay Onursal Birinci Başkanı Sayın Mehmet Akarca'ya gayretleri için teşekkür ediyorum. Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bekir Şahin'den bayrağı devralan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk'e de muvaffakiyetler diliyorum.