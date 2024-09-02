https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ak-partili-metin-kulunk-erdogan-zirvede-birakmali-1087531423.html

AK Partili Metin Külünk: Erdoğan zirvede bırakmalı

AK Partili Metin Külünk: Erdoğan zirvede bırakmalı

Sputnik Türkiye

AK Parti Eski MKYK Üyesi Metin Külünk, katıldığı bir programda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Erdoğan zirvede... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T11:56+0300

2024-09-02T11:56+0300

2024-09-02T11:56+0300

politika

metin külünk

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

türkiye

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AK Partili Metin Külünk, 2punto'da 'Özge Uzun ile Filtresiz programına katıldı.Külünk Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sayın Erdoğan zirvede bırakmalı" ifadelerini kullandı.Bütün liderlerin yaşadığı sorunu Erdoğan'ın da yaşadığını söyleyen Külünk, "Mustafa Kemal de çok ciddi sorunlar yaşadı. Mustafa Kemal'in liderliği çok farklı boyuttayken çevresinin Gazi Mustafa Kemal'e biçtiği rol bir başka boyuttaydı. Abdulhamit de uzun yıllar sultanlık yapmış bir lider. Ama baktığınızda çevresiyle çok büyük bir sınavı olmuş ve çevresinin çürümüşlüğüne müdahale etmemenin bedelini ödemiş bir durumdaydı" diye konuştu."Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi, çevresi kötü" demek istemediğini söyleyen Külünk, sözlerini şöyle sürdürdü:'Erdoğan'ın güzel anılarak devretmesini isterim'Külünk, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı gibi devletin liderliğini en nihayetinde devredecek. Güzel devretmesini isterim. Güzel anılarak devretmesini isterim. Zorlukların anısıyla devretmesini istemem. Bu dostluğun da hukukun da gereğidir. Biz bundan yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdıkları, başarıları, bir başarı hikayesi var. Fakat başarıların yanında eksiklikler, hatalar, boşluklar var. Bu gayet makul. İstediğim şudur. Her şeyin en güzel zirvesinde devretmek vardır ya. Ben onun çabası içerisindeyim. Hiçbirimizin bulunduğu yer mülk değil. Bu devrin, 15 Temmuz gecesindeki gibi anılması, o tatta olmasının gayreti içerisindeyim. En nihayetinde kararları verecek olan kendisidir" dedi.

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